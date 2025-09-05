🎥 Новичок «Мадрида» исполнил мечту! Сыграл за сборную с Лео Месси – теперь делится радостью

Аргентина со счетом 3:0 обыграла Венесуэлу в отборе на ЧМ-2026. Эта встреча может стать последней игрой Месси за сборную на родине, до мундиаля в графике «альбиселесте» больше нет домашних матчей.

Встреча стала особенной и для Франко Мастантуоно – 18-летнего новичка «Мадрида», вингер впервые вышел в стартовом составе национальной команды. Его дебют за сборную состоялся в июне против Чили, но тогда он провел на поле 6 минут, в матче с Венесуэлой юноша отыграл 63 минуты.

После матча Франко делился с прессой радостью от совместной игры с кумиром – Лео Месси:

«Играть с ним вместе было невероятно, исполнилась мечта всей моей жизни. Сегодня я смог сыграть с кумиром на нашей родине. Да, у меня есть памятное тату о ЧМ-2022. Как вы и сказали, Месси был моим кумиром с самого детства, с ранних лет я наблюдал за всей его карьерой. Выйти в старте, сыграть с ним – это что-то невероятное. Видеть его игру, форму, в которой он находится, – то, чего он заслуживает, и то, что мы все хотели увидеть».

У Франко и правда есть тату с датой победного для Аргентины финала ЧМ-2022, тогда парню было всего 15 лет.

На первой пресс-конференции в «королевском клубе» Мастантуоно прямо назвал Лионеля кумиром , от аргентинца другого и не ждали. А в «Мадриде» и футболисты, и болельщики еще до официальных матчей начали сравнивать Франко и Лионеля – из-за левой ноги. Особенно удар нового подопечного хвалил Хаби Алонсо.

В сентябре сборная Аргентины сыграет еще и c Эквадором, Месси получил от тренера отдых и встречу пропустит, а Мастантуоно может вновь выйти в старте.

📸🎥 Игроки и фанаты «Мадрида» впечатлены левой ногой Мастантуоно. Реакция Алонсо на удары новичка – блеск