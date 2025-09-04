🎥 Месси подсказывал вратарю, куда будет бить соперник с пенальти. Лео не ошибся

«Интер Майами» пропустил от «Сиэтла Саундерс» три безответных мяча в финале Кубка лиг, встреча вышла слишком эмоциональной . Луис Суарес плюнул в лицо сотруднику «Саундерс», Серджи Бускетс несся на соперников с кулаками.

Подопечные Хавьера Маскерано всем составом ушли в подтрибунку, за церемонией награждения победителей наблюдал только Лео Месси.

Матч прошел 1 сентября, игроки уже разъехались по сборным, а болельщики продолжают находить яркие моменты с той игры.

Один из фанатов обнаружил у себя в телефоне видео пенальти Александера Ролдана на 82-й минуте при счете 1:0 в пользу «Сиэтла». За пару секунд до удара Месси подсказывал Оскару Устари, своему вратарю, куда будет бить соперник.

Голкипер прыгнул в противоположную сторону, Ролдан реализовал пенальти, а в концовке отдал голевую на третий гол «Саундерс».

Советами легенд так не распоряжаются.