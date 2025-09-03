💸 Топ-10 клубов по чистым тратам в летнее ТО. Лишь две команды не из Англии

Этим летом АПЛ побила собственный рекорд, установленный летом 2023-го, потратив на трансферы 3,58 млрд евро – больше, чем других чемпионаты из топ-5 Европы вместе взятые. Неудивительно, что и по чистым тратам в ТО клубы из Премьер-лиги опережают представителей других европейских лиг.

Как подсчитал Transfermarkt, летом наибольшее чистые траты (траты на новичков минус прибыль с продаж) остались за «Арсеналом» – 283,2 миллиона евро. «Канониры» потратили на новых футболистов 293,5 млн евро – это третий показатель в мире, но на продажах лондонцы заработали всего около 10 млн евро.

Хотя «Ливерпуль» потратили больше всех этим летом, 482 млн евро, подопечные Арне Слота также получили 219,5 млн евро от продаж. Самой успешной для мерсисайдцев сделкой стал переход Луиса Диаса в «Баварию» за 70 млн евро.

В топ-10 клубов по чистым тратам вошли восемь команд Премьер-лиги, в рейтинге есть даже «Сандерленд», который только в этом сезоне перебрался в высший дивизион чемпионата Англии из Чемпионшипа. Компанию английским клубам составили «Мадрид» и «Галатасарай».

Топ-10 клубов по чистым тратам в летнее ТО

