🎥 Очередной шедевр Месси в МЛС! Закрутил точно в девятку

Лионель Месси забивает за «Интер Майами» уже в четырех матчах подряд, последним от гения аргентинца пострадал «Нэшвилл».

В ответном матче первого раунда Кубка МЛС Лео почти с линии штрафной закрутил в девятку, не заметив соперников.

Гола аргентинца оказалось недостаточно, «Интер Майами» уступил 1:2. В первой встрече команда из Флориды победила 3:1, у Месси в той игре – дубль и ассист. А исход противостояния решится в третьем матче команд.

С личной статистикой у Лео – полный порядок. В 30-ти играх сезона МЛС с учетом плей-офф он забил 32 мяча и отдал 16 голевых передач.

Великий, что сказать.