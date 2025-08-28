«Интер Майами» со счетом 3:1 обыграл «Орландо Сити» в полуфинале Кубка лиг. На 75-й минуте игрок «Орландо» получил вторую желтую, Лео Месси реализовал пенальти и сравнял счет – 1:1.

Через 11 минут аргентинец в старой каталонской связке с Жорди Альбой вывел своих вперед.

В добавленное время Теласко Сеговия забил третий мяч «Интер Майами» в противостоянии.

А Месси мог оформлять хет-трик: легенда почти прошел всю оборону «Орландо», но соперников в штрафной было слишком много.

Хоть до голевого действия не дошло, выглядело эффектно.

После дубля в матче с «Орландо Сити» в копилке Лионеля 22+10 по «гол+пас» в 26 матчах сезона во всех клубных турнирах. Кстати, минувшая игра для аргентинца стала первой в старте после травмы задней поверхности бедра.

В финале Кубка лиг «Интер Майами» встретится с «Сиэтл Саундерс».

Ждем еще один трофей в коллекцию Лео?