🎥 Легенды тоже плачут. Рой Кин прослезился из-за особенного фото из семейного архива

Рой Кин основательно подготовился к съемкам нового выпуска шоу Stick to Football: легенда принес в студию оригиналы своих контрактов с «Манчестер Юнайтед» , что еще ценнее – он показал фотографии из семейного архива.

Ирландец обратил внимание Иана Райта, Гари Невилла, Джейми Каррагера и Джилл Скотт на снимок его родителей:

«Мы говорим о фотографиях, посмотрите на эту. Мы говорим о семье, о взлетах и падениях в футболе. Но когда ты видишь свою семью на «Уэмбли» после того, как ты победил в большом матче...».

После этих слов Рой замолчал и прослезился. Рядом был всегда чуткий Райти, который тут же поддержал друга: «Это прекрасное фото».

Эмоции немного стихли, Кин достал следующий снимок – времен его юности: «Вот тут я в футболке «Юнайтед», но она была моего брата, думаю, футболки «шпор» были распроданы ».

Джилл уловила переживания легенды «дьяволов» и отметила: «Вот поэтому фотографии так приятно хранить распечатанными, верно? Это лучше, чем хранить их в телефоне».

Отец Роя Морис «Мосси» Кин, к сожалению, скончался в 2019 году после перенесенного инсульта, ему было 79 лет.