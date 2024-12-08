Перед стартом сезона Невилл и Каррагер заключили пари на итоговое место «Ливерпуля» и «МЮ» в АПЛ. Кажется, что его можно заканчивать уже сейчас

Казалось, что противостояние Джейми Каррагера и Гари Невилла закончилось тогда, когда оба завершили игровую карьеру. Однако судьба свела легенд «Ливерпуля» и «МЮ» в качестве экспертов и они часто работают вместе.

Накал страстей между этим дуэтом не то, что стал меньше, а даже вырос. Каррагер и Невилл постоянно устраивают междусобойчики и споры. Как оказалось, в том числе на деньги.

«Мы с Каррой заключили пари на 5 тысяч фунтов, которые отправим на благотворительность, − сказал Невилл. − «Ливерпуль» финиширует выше «Юнайтед» или «Юнайтед» − выше «Ливерпуля».

Свидетелями августовского спора стали ведущая Sky Sports Келли Кейтс и Рой Кин. Ставки сделали перед стартовым матчем чемпионата-2024/25 против «Фулхэма». Кин не ввязывался в спор, а после игры сделал короткий прогноз: «Я думаю, [победит в споре] «Юнайтед».

«МЮ» победил со счетом 1:0, но игра оставляла желать лучшего. После той игры Рой Кин явно не представлял, как его пронесло, что он не ввязался в спор третьим.

После вчерашнего поражения «Юнайтед» от «Ноттингем Форест» (2:3) болельщики активно начали писать Невиллу о том, что несмотря на то, что чемпионат далеко не закончен, он уже спокойно перечислять деньги на благотворительность.

После четырнадцати туров «Ливерпуль» набрал 35 очков и идет на первом месте, тогда как «МЮ» на тринадцатом с 19-ю баллами. Кто-то еще верит в то, что Каррагер проиграет?