«Барселона» обошла «Реал» и «Атлетико» по важному показателю в первом туре Ла Лиги

В прошлую субботу «Барселона» выставила самый молодой стартовый состав на первый тур чемпионата Испании в матче против «Мальорки» (3:0).

По данным портала Opta, Ханси Флик собрал стартовый состав со средним возрастом игроков 23 года и 272 дня, превзойдя показатели «Реала» (25 лет и 213 дней), «Севильи» (25 лет и 345 дней), «Вильярреала» (26 лет и 88 дней) и «Атлетико» (26 лет и 90 дней).

В последние сезоны «Барселона» зарекомендовала себя как команда, отличающаяся молодостью и мастерством, с целым рядом игроков из Ла Масии, которые пробились в основной состав и смогли закрепиться в нём. Появление таких перспективных футболистов, как Алехандро Бальде (21), Гави (21), Касадо (21), Кубарси (18) и Ламин Ямаль (18), позволило команде омолодить состав.