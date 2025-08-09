😡 Исак в ярости – о трансфере в «Ливерпуль» можно забыть
Никто.
Беньямин Шешко пополнил состав «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» все-таки сумели подписать словенца, выложив 76,5+8,5 млн евро. А что еще это значит? Правильно – «Ньюкасл» не найдет замену Александеру Исаку.
Telegraph уже сообщил, что «сороки» не отпустят шведа в это трансферное окно. Переговоры с «Ливерпулем» завершены. Также уточняется, что игрок пришел в ярость, узнав о перемене планов.
Есть информация, что Исак устроил бойкот «Ньюкаслу» и не будет играть за клуб.
Что дальше?
Для этого и существует контракт, зп платят исправно, свои обязательства клуб выполняет, будь добр отрабатывать контракт, а не забастовки устраивать, все нежные такие стали
Прописывая в контакте размер отступных можно избежать подобных проблем.
2. Размер компенсации НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЯЗАН к трансферной стоимости игрока
3. Есть решение ЕСПЧ от 2024 года, по которому клуб не может блокировать выдачу международного трансферного сертификата, даже если разбирательства по компенсации не закончились
4. В Ньюкасле идиоты, проще продать за оверпрайс, чем стрелять себе в члeн