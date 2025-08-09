😡 Исак в ярости – о трансфере в «Ливерпуль» можно забыть

Никто.

Беньямин Шешко пополнил состав «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» все-таки сумели подписать словенца, выложив 76,5+8,5 млн евро. А что еще это значит? Правильно – «Ньюкасл» не найдет замену Александеру Исаку.

Telegraph уже сообщил, что «сороки» не отпустят шведа в это трансферное окно. Переговоры с «Ливерпулем» завершены. Также уточняется, что игрок пришел в ярость, узнав о перемене планов.

Есть информация, что Исак устроил бойкот «Ньюкаслу» и не будет играть за клуб.

Что дальше?