«МЮ» включил в арендное соглашение с «Бетисом» по Антони штрафной пункт. Он должен обезопасить клуб
В понедельник утром трансферный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил переход Антони в «Бетис».
«Антони переходит в «Бетис», here we go! Между всеми сторонами достигнуто устное соглашение, с «МЮ» тоже. Документы проверяются, затем наступит момент для отъезда и медицинских тестов. «Юнайтед» отпустит его в аренду без права выкупа. Формально он вернется в команду в июне».
Как утверждает ABC Sevilla со ссылкой на Sport Witness, «Манчестер Юнайтед» включил в арендное соглашение секретный «штрафной пункт».
«Бетис» будет платить часть зарплаты игрока (менее 50%), а «МЮ» включил в соглашение оговорку: если Антони не сыграет в определенном количестве матчей, то испанцы подвергнутся санкциям.
Это сделано для того, чтобы аренда была выгодной для Антони и «красных дьяволов».
Я так понимаю, что Бетису придётся выплатить ему больше оговоренной части зарплаты, если сыграет меньше положенного ;)
Вообще Пелегрини в плане успокоить игроков и дать им возможность поиграть/проявить себя большой молодец. Но если это чудо и у Пелегрини не заиграет - то всё совсем плохо.
он молодой (пл моему 22-23 года) были проблемы в не поля, давление и тд и тп
бетис - отличный вариант. Вспомните, Дало аренду в Милан, сильно помоглл