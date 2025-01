«МЮ» включил в арендное соглашение с «Бетисом» по Антони штрафной пункт. Он должен обезопасить клуб

В понедельник утром трансферный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил переход Антони в «Бетис».

«Антони переходит в «Бетис», here we go! Между всеми сторонами достигнуто устное соглашение, с «МЮ» тоже. Документы проверяются, затем наступит момент для отъезда и медицинских тестов. «Юнайтед» отпустит его в аренду без права выкупа. Формально он вернется в команду в июне».

Как утверждает ABC Sevilla со ссылкой на Sport Witness, «Манчестер Юнайтед» включил в арендное соглашение секретный «штрафной пункт».

«Бетис» будет платить часть зарплаты игрока (менее 50%), а «МЮ» включил в соглашение оговорку: если Антони не сыграет в определенном количестве матчей, то испанцы подвергнутся санкциям.

Это сделано для того, чтобы аренда была выгодной для Антони и «красных дьяволов».