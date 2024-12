«Вы обманщики и мерзавцы, вы сами знаете, кто вы такие». Болельщики «МЮ» исполнили песню для «Сити» на «Этихаде»

«Манчестер» сейчас красный: «МЮ» обыграл «Сити» в АПЛ на «Этихаде» вчера вечером со счетом 2:1.

Йошко Гвардиол открыл счет в первом тайме, а гости смогли ответить только в концовке матча, но зато сразу двумя мячами: Бруну Фернандеш реализовал пенальти, а Диалло поставил красивую точку.

Болельщиков «красных дьяволов» переполняла эйфория после игры, поэтому они не могли не исполнить песню, посвященную «горожанам»: «You cheating b*stards, you know what you are» ( «Вы обманщики и мерзавцы, вы сами знаете, кто вы такие»).

В социальных сетях болельщик «МЮ» поддержали своих коллег-исполнителей:

💬«Отличный сезон для хейтеров «Сити».

💬«Еще никогда не слышал, чтобы «Этихад» так громко пел».

💬«Уверен, что любители футбола согласятся: чем скорее «Сити» будет предан забвению, тем лучше. Я может и не люблю «Ливерпуль» или «Арсенал», как фанат «МЮ», но у этих клубов своя история и свои фанаты, в отличие от раздутого мыльного пузыря, известного, как «Манчестер Сити».

💬«Это факты – никаких сомнений».

💬«Несмотря на усилия судьи Энтони Тэйлора, Гвардиол, Эдерсон и Нунеш снова это сделали!».

💬«Сыпать соль на рану – как это приятно».