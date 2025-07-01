🎥 Кепа рассказал, что услышал от Хавертца об «Арсенале». Кай два года назад «предсказал» трансфер вратаря 😁

Кепа Аррисабалага – новый вратарь «Арсенала», соглашение рассчитано до 2028 года. Сообщалось , что «канониры» заплатили за испанца 5 млн евро, активировав пункт об отступных в контракте игрока с «Челси».

В «Арсенале» Кепу будет ждать его старый знакомый – Кай Хавертц. Именно с немцем вратарь обсуждал свой переезд на «Эмирейтс»:

«Я поговорил с Каем, он в тот момент был с Мартином [Эдегором], мы немного пообщались – у нас вышел хороший разговор. Они уже тогда начали рассказывать мне, как тут все устроено и какая отличная атмосфера сейчас царит в раздевалке. Так что мне не терпится присоединиться к команде».

Два года назад Хавертц снял видео о своем переходе в «Арсенал», находясь на свадьбе Аррисабалаги.

Вот в такой компании Кай гулял на свадьбе Кепы.

Агентурная работа немца.

«Арсенал» обожает брать игроков у «Челси»: Кепа станет уже десятым! Вспомните всех?