🏟️ «Челси» хочет новый стадион. Уже обсуждает с мэрией Лондона

Руководство «Челси» провело переговоры с офисом мэра Лондона. Тема – строительство нового стадиона, утверждает The Telegraph.

У синих есть два варианта: покинуть «Стэмфорд Бридж» либо переделать действующий стадион.

Возможный дизайн нового «Стэмфорд Бридж»

В этом есть смысл – арена лондонцев лишь 11-я в лиге по вместительности (40 834 зрителей).

Тодд Боули решил по-другому вписать имя в историю?