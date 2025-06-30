🏟️ «Челси» хочет новый стадион. Уже обсуждает с мэрией Лондона
Руководство «Челси» провело переговоры с офисом мэра Лондона. Тема – строительство нового стадиона, утверждает The Telegraph.
У синих есть два варианта: покинуть «Стэмфорд Бридж» либо переделать действующий стадион.
В этом есть смысл – арена лондонцев лишь 11-я в лиге по вместительности (40 834 зрителей).
Тодд Боули решил по-другому вписать имя в историю?
Напоминает электробритву.
Лучше построить новый стадион поверх брошенной железнодорожной развязки Лилли Бридж, но фанатское сообщество владеет полем Стэмфорда и заодно правами на название клуба. Они давным-давно постановили, что переезд с этого поля означает отказ от бренда как такового. Выкупить акции у большого числа участников Chelsea Pitch Owners пока не удавалось.