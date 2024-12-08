INEOS и Рэтклифф в «МЮ» около 10 месяцев. Фанаты собрали все претензии к новому руководству клуба

Долгие годы в топ самых ненавидимых людей города Манчестера входила семья Глейзеров. По мнению болельщиков «МЮ», именно они были корнем всех проблем клуба последних лет.

Фанатам казалось, что единственное спасение − это смена владельцев. Тем более, что Глейзеры не раз намекали на то, что не держатся за «Юнайтед» и продадут его тогда, когда удовлетворят их финансовые запросы.

Это случилось в феврале 2024 года, когда компания INEOS сэра Джима Рэтклиффа стала миноритарным владельцем «Манчестер Юнайтед» и британец возглавил спортивную часть, приведя за собой собственную команду.

Теперь болельщики «МЮ» видят проблему в тех, кто должен был стать ее решением. Рэтклифф сделал ряд странных поступков, которые возмущают фанатов. Так выглядит список, составленный одним из них.

Продлил контракт с Эриком тен Хагом, а затем уволил его, что обойдется в миллионы фунтов;

Назначил Дэна Эшуорта, выкупив его контракт у «Ньюкасла», а затем уволить, что также обойдется в немалую сумму;

Беспрецедентный рост цен на билеты;

Массовые увольнения внутри клуба;

Худшие результаты на поле с 1980-х годов − 28 игр в АПЛ, 35 набранных очков с момента прихода Рэтклиффа к власти;

Полный игнор женской команды «Юнайтед»;

Увольнение сэра Алекса Фергюсона и попытка сэкономить на родственниках Мэтта Басби и «малышей Басби».

Кажется, что список неполный, но выглядит он довольно внушительно. А вам как кажется, справляется ли Рэтклифф с работой? Пишите в комментариях.