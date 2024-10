Серхио Рико играет после комы и кровоизлияния в мозг: теперь Катар. Хотя сомневались, что он вообще вернется

В команде Хоселу и Родриго Морено.

Серхио Рико снова на поле – бывший вратарь «ПСЖ», переживший кровоизлияние в мозг в мае 2023-го после падения с лошади, весной вернулся к тренировкам и недавно перешел в катарскую «Аль-Гарафу».

1 октября он провел первый матч за 2,5 года – против «Аль-Айна» из ОАЭ в Лиге чемпионов.

Что с ним было? Какое кровоизлияние?

Изначально было несколько версий.

Во всех совпадал медицинский диагноз: Серхио получил тяжелую черепно-мозговую травму головы после инцидента с лошадью. Состояние испанца описывалось как критическое: диагностировали кровоизлияние в мозг, а в трахею ввели эндотрахеальную трубку – чтобы обеспечить проходимость дыхательных путей.

А вот детали в разных источниках расходятся. Рико – фанат скачек, после предпоследнего матча сезона он с разрешения «ПСЖ» уехал в Испанию и решил первым делом покататься.

Говорили, что Серхио не удержался в седле, неудачно упал и потерял сознание прямо на месте, другая версия – его сбила лошадь, вырвавшаяся из упряжки. В итоге определили, что Рико упал во время катания на лошади и животное ударило лежащего футболиста в область шеи.

К середине июня состояние вратаря оставалось стабильно тяжелым. Футболист находился в отделении интенсивной терапии под воздействием седативных препаратов. Хотя жена Альба Сильва сообщала, что все постепенно идет к улучшению.

19 дней он находился в искусственной коме, а в палате интенсивной терапии провел больше месяца. В итоге 19 июня Сильва объявила, что Рико вышел из комы: «Что ж, мы делаем маленькие шаги вперед, мы уже видим свет... Я с самого начала знала, что он справится, но нужно двигаться шаг за шагом, нужно набраться терпения».

По словам жены, Серхио обращался к близким по именам и продемонстрировал хорошую память, но его пока не расспрашивали о происшествии. Ждали, пока сможет полноценно изъясняться.

При этом по продолжению футбольной карьеры давали неутешительные прогнозы: RMC Sport со ссылкой на The Athletic сообщал, что с момента госпитализации Серхио похудел более чем на 20 кг. Находясь в палате интенсивной терапии, он каждую неделю терял около 30% мышечной массы. Также футболист испытывал некоторые проблемы с речью.

В течение первых месяцев он восстанавливался дома, в августе его прооперировали в связи с аневризмой мозга. Несмотря на то, что врачи давали позитивные прогнозы на выздоровление футболиста, вероятность возвращения на поле оценивали как небольшую.

В июне вратарь покинул «ПСЖ», а в конце сентября подписался свободным агентом с катарской «Аль-Гарафой». В первом же матче вышел в старте.

Рико не играл 2,5 года. В «ПСЖ» он был вторым или даже третьим вратарем

За пять лет в Париже Серхио так и не стал основным: сидел в глухом запасе и ездил за практикой в аренду.

По ходу последнего полноценного сезона он был третьим выбором после Кейлора Наваса и Джанлуиджи Доннаруммы. Когда костариканец уехал, положение Рико изменилось несильно: он не провел ни одного матча, хотя «ПСЖ» бился в нескольких турнирах.

Рико был основным вратарем «Севильи» в сезоне-2014/15 при Унаи Эмери, та команда выиграла вторую подряд Лигу Европы. Серхио зацепил все три кубка при Унаи, но в первом победном сезоне сидел в запасе под Бету, а в третьем проиграл конкуренцию Давиду Сории.

После Рико еще два года был в «Севилье», дошел до четвертьфинала ЛЧ, но летом 2018-го клуб сделал ставку на Томаша Вацлика – тогда Серхио ушел в аренду в «Фулхэм». При нем лондонцы сменили трех тренеров за сезон, Рико поработал со Славишей Йокановичем, Клаудио Раньери и Скоттом Паркером. Спастись от вылета не получилось.

В чемпионшипе Серхио не остался, вернулся в «Севилью», за ним пришел «ПСЖ», искавший второго вратаря в пару к Кейлору Навасу: испанца сначала взяли в аренду, а затем выкупили. Зимой 2022-го он поехал за практикой в «Мальорку», там не пошло – проиграл конкуренцию 37-летнему Маноло Рейне. Как раз с того момента он и не играл, в Париже проигрывая конкуренцию Джанлуиджи Доннарумме и стабильно оставаясь вне старта.

А весь сезон-2023/24 испанец пропустил из-за серьезного повреждения после падения с лошади.

В «Аль-Гарафе» уже играют Хоселу и Родриго Морено. Плюс звезда Исландии-2016

«Аль-Гарафа» – молодой клуб, основан только в 1979-м. До 2004-го назывался «Аль-Иттихад» – прямо как саудовский, где играет Карим Бензема. В переводе с арабского «Иттихад» означает «объединенный». Желто-синие цвета – в честь сборной Бразилии, от которой фанатели основатели клуба.

Клуб в основном блистал на стыке веков: уместил шесть из семи чемпионств в период с 1998-го по 2010-й (еще одно взял в сезоне-1991/92). Столько же раз выигрывали Кубок эмира Катара. Правда, в этом турнире, наоборот, лучше получалось в 1990-х (четыре из семи). По несколько раз клуб брал локальные турниры, по Кубкам звезд Катара удерживают национальный рекорд – их три.

В последние годы клуб собирает не самых медийных, но заметных игроков. Здесь играют, например, Хоселу и Родриго Морено.

● Автор победного дубля в полуфинале ЛЧ Хоселу пришел совсем недавно, в конце июня. После успешного сезона за «Реал» (время от времени клал решающие мячи) мадридцы его выкупили, но лишь чтобы упростить переход в другой клуб. Больше всех интересовались из «Аль-Гарафы», туда Хоселу и перешел.

● Родриго Морено в Катаре уже второй год: стартовал в 2023-м в «Аль-Райане», заплатившем «Лидсу» 3,5 млн евро. В дебютном сезоне оформил 12+6 во всех турнирах и в одном матче даже покапитанил, но месяц назад уехал в аренду в «Аль-Гарафу». Там пока голевая в трех матчах.

● Есть еще несколько знакомых имен. Например, полузащитник Арон Гуннарссон, блиставший на Евро-2016 с Исландией. Катарская лига ему знакома, с 2019-го играл за местный «Аль-Араби». В 2024-м ненадолго смотался в исландский «Тор» из второй лиги, в «Аль-Гарафе» с конца сентября.

В нападении помогает алжирец Ясин Браими. Он в команде уже третий сезон, до этого, как и Родриго Морено, играл за «Аль-Райан». С результативностью полный порядок: в первом же сезоне-2022/23 10+13, в следующем вообще 24 гола и 11 ассистов – в 29 матчах! Сейчас тоже стартовал хорошо: три гола и передача в 4 матчах.

Хорошее место для Рико, чтобы вернуться в большой футбол.

