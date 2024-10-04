ПАОК Чалова и Оздоева основан переселенцами из Турции. История клуба – отголоски большой войны

Наследие Малоазийской катастрофы.

На Спортсе’’ теперь есть трансляции матчей самого российского клуба Греции. ПАОК с Магомедом Оздоевым и Федором Чаловым нацелился на второе подряд чемпионство. Пока там кризис, а шанс выйти – в воскресенье, в 20:30 мск показываем гостевую игру ПАОКа с «Левадиакосом» вот тут . Комментировать будут Эльвин Керимов и Вадим Лукомский.

Кстати, а как вообще расшифровывается название команды ПАОК? Официальный ответ: «Панфессалоникийский спортивный клуб константинопольцев».

Разбираемся, что это значит и как константинопольцы оказались на севере Греции.

В древности греки обосновались по всей Южной Европе. Они жили в Османской империи даже после обретения их родиной независимости

Наследие Античной Греции – это не только мраморные колонны, басни Эзопа или теорема Пифагора. Многие современные города в Средиземноморье основали древние эллины: Неаполь, Марсель, Ницца, Таранто возникли в эпоху массовой миграции греков. Поводом послужило перенаселение полисов и поиск плодородных земель. Колонизация началась в VIII веке до н. э, но это не значит, что прежде греки проживали компактно как сейчас – лишь на юге Балкан и Пелопоннесе. В Ионии, то есть на западном побережье Малой Азии, они обосновались очень давно: Милет возник в XI веке до н.э, Эфес – спустя столетие. Эти города не были колониями, современники считали их такими же исконными центрами греческой цивилизации, как Афины или Коринф.

Экспансия продолжилась в IV веке до н.э. с началом персидского похода Александра Македонского. Он не только завоевал огромную империю, но заложил основы для будущей эллинизации региона. Хотя после его смерти государство распалось, обломки долго оставались частью греческого мира. Эллины переселялись на восток, привозя традиции и смешивая их с местными обычаями. Александрия в Египте, Синоп на севере современной Турции и даже далекая Бактрия в Центральной Азии – столь разные регионы в культурном и языковом плане были очень близки.

Покорение Римом Греции, Малой Азии и Ближнего Востока ничего существенно не поменяло. В 30 году до н.э. пал Египет – последнее эллинистическое государство, но греческий язык и привычки сохранились. Бывшие колонии тоже сохранили идентичность. Неаполь и Сиракузы хотя и стали частью империи, говорили на греческом. А Александрийская школа философии поддерживала и развивала достояние эллинистической культуры даже после распространения христианства.

Византия после падения Рима стала логичным преемником цивилизаций прошлого. Себя жители империи называли ромеями, но латынь быстро выветрилась из устной и письменной речи, и большинство перешло на греческий. В течение нескольких веков грамотные жители Константинополя без труда читали древние тексты времен Платона или Аристофана.

Район Фанар в 1900-е

Арабские завоевания Ближнего Востока и Северной Африки в VII-X века сжали греческий мир до Малой Азии и Балкан. Затем Византия столкнулась с тюркской угрозой. Сегодня падение Константинополя в 1453-м выглядит драматичной вехой средневековой истории, но греки и греческая цивилизация не исчезли. Им разрешили сохранить веру (при условии уплаты джизьи – религиозного налога), а в столице для них выделили район Фанар рядом с резиденцией патриарха. Отсюда слово «фанариоты» – так называли греческое меньшинство Османской империи.

Многие фанариоты мечтали о независимости. Одни выступали за возрождение Византийской империи, другие – о национальном государстве в более скромных границах. Движение подпитывала Россия: во второй половине XVIII века проект новой Византии вынашивала Екатерина II. В 1771-м она перешла к практике, когда во время войны с Турцией в Эгейском море возникло Архипелагское княжество, которое просуществовало пару лет под российским протектором. Новая попытка дать грекам государственность получилась чуть более успешной: в 1800-м в разгар Наполеоновских войн Россия и Турция выгнали французов с архипелага в Ионическим море. Так возникла Республика Семи соединенных островов, позже ставшая протекторатом Британии.

По-настоящему независимое государство греков возникло в 1830-м. В европейской части Османской империи вспыхнуло восстание. Оно переросло в войну, которая длилась девять лет и сопровождалась этническими чистками и погромами. Сторонников независимости поддержали большие державы, поэтому турки пошли на уступки.

Так на карте появилось Королевство Греция. Его границы не совпадали с проектами фанариотов о возрожденной Византии: Афины контролировали лишь Пелопоннес, территорию к северу от него, а также ближайшие острова в Эгейском море. В 1864-м Британия передала ей архипелаг в Ионическом море, но, как и прежде, многие греки проживали за пределами Греции – в Константинополе, Салониках, в западной Анатолии и по побережью Черного моря.

В начале XX века по итогам двух Балканских войн Турция лишилась заметной части европейских владений, и Греция приблизилась к современным границам (хотя, например, Родос и окрестные острова оставался итальянскими аж до 1947-го). Но все же в Османской империи сохранялась значительная доля греческого населения – почти 10%. Согласно переписи 1914-го, в Константинополе проживали 900 тысяч человек, из которых 205 тысяч – греки. В регионе Айдын со столицей в Смирне (современный Измир) на 1,2 млн мусульман приходилось 300 тысяч фанариотов. Существенная доля православного населения сохранялась и в Трабзоне.

Греки покинули Турцию после чудовищной резни. Один из городов до сих пор пустуют

Первая мировая обострила межэтнические отношения в Османской империи. Весной 1915-го на фоне неудач на Кавказском фронте начались гонения на армян. Жертвами геноцида стали по меньшей мере полтора миллиона человек. Греки тоже пострадали – в том же году случились погромы в Смирне. Но еще более чудовищные события развернулись после Первой мировой. Османская империя ее проиграла и по Севрскому мирному договору разделилась на оккупационные зоны. Запад страны, включая Смирну, достался Греции, что оправдывалось заметной долей проживавших там фанариотов. Будущее региона решалось на референдуме, который запланировали на середину 1920-х.

Султан Мехмед VI подчинился победителям, но в Анкаре собралось альтернативное правительство во главе с Мустафой Кемалем. Началась Греко-турецкая война: в первые месяцы греки продвинулись далеко на Восток в надежде взять Анкару. В планах также был Константинополь, но сил на крупномасштабную операцию не хватало, к тому же союзников смущала столь рьяная экспансия. Греки теряли поддержку.

Наступающая армия не рассчитала силы. В августе 1922-го в Битве при Думлупынаре кемалисты разгромили оккупационные силы. К тому же в самой Греции начался политический кризис, что лишь способствовало хаосу на фронтах. В октябре стороны подписали Муданийское перемирие, а в 1923-м Лозаннский мирный договор: война закончилась, Турция сохранила владения в Анатолии, а западные страны признали правительство Кемаля.

За месяц до прекращения огня в Смирну, главный греческий город на восточном берегу Эгейского моря, вступила турецкая армия. Почти сразу там начались погромы и пожары. Турки грабили и убивали греков и армян, тысячи оказались заперты в порту – им не давали сесть на корабли, но и не выпускали в город. Резня длилась неделю, а ее жертвами стали от 10 000 до 120 000 человек. Такой большой разброс по числу связан с тем, что после взятия Смирны значительную часть греческого населения депортировали в засушливые районы Анатолии, где многие погибли – в некоторых системах подсчетах этих людей тоже считают жертвами резни.

Из города и окрестностей бежали десятки тысяч человек. Многие из тех оставшихся вскоре тоже лишились дома. Один из пунктов Лозаннского договора включал обмен населением: греков насильно перевозили в Грецию, турок – в Турцию. Зачастую речь шла не об этнической, а о религиозной принадлежности, поэтому на восток отправились также албанцы. Для Стамбула сделали исключение – город можно было покинуть добровольно.

А вот жителям Ливисии на юго-западе страны повезло меньше. Здесь проживали 6500 человек, большинство – фанариоты. Лозаннский договор вынудил их переселиться в Грецию, но турки не заняли освободившееся дома, а отстроили рядом деревню Каякей. Сегодня в Ливисии никто не живет. Это город-призрак на склоне холма: сотни домов пришли в упадок, а дороги превратились в горные тропы. Теперь это туристическая достопримечательность, хотя довольно опасная – риск навернуться на мощеных булыжниками столетних улицах.

ПАОК не единственный клуб «константинопольцев». У АЕКа такое же происхождение

В Греции бегство и переселение из Турции называется «Малоазийская катастрофа». Она закончила растянувшуюся на тысячелетия историю греков, проживавших по ту сторону Эгейского моря.

После обмена Лига наций (предшественница ООН) выделила Греции 150 млн франков на создание условий для переселенцев. Но по факту переезжать приходилось на пустое место, а местные зачастую относились к фанариотам с недоверием и пренебрежением. Это подталкивало мигрантов сохранять идентичность и поддерживать контакты. В числе прочих в Грецию перебрались члены спортивного общества «Гермес», основанного в константинопольском районе Пера в 1875 году. После обмена населения они обосновались в Салониках, где в 1926-м создали новое объединение – «Панфессалоникийский спортивный клуб константинопольцев». Сокращенно – ПАОК.

К концу десятилетия бывшие фанариоты определились с айдентикой – символом общества стал двуглавый орел, что отсылает к Константинополю как бывшей столице Византийской империи. Это роднит ПАОК с АЕКом, который тоже был основан мигрантами из Турции и тоже поместил двуглавого орла на эмблему. Аббревиатура АЕК так и расшифровывается – Атлетический союз Константинополя. А еще название открытой в 2022-м домашней арены «Айя-София» – это очевидный намек на стамбульское прошлое основателей команды. Даже спустя сто лет АЕКе не забывает, откуда родом основатели.

С 2012-го ПАОК принадлежит российскому бизнесмену с греческими корнями Ивану Саввиди. Его происхождение красиво рифмуется с историей клуба. Саввиди – из понтийских греков, субэтноса, который с глубокой древности проживал на южном берегу Черного моря. Еще в XIX веке многие понтийские греки переселились в Российскую империю и осели в Грузии. Предки Саввиди так и поступили – он родился в грузинском селе Санти, основанном греками.

В годы Первой мировой против понтийцев начались гонения: многих депортировали, по некоторым оценкам, погибли 350 тысяч человек. Эти события в некоторых странах признаны геноцидом. Сегодня в Турции понтийские греки практически не живут, а после распада СССР многие из России перебрались в Грецию.

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Смотрите ПАОК на Спортсе’’ – ближайшая трансляция в воскресенье, 6 октября. Команда Федора Чалова и Магомеда Оздоева сыграет на выезде с «Левадиакосом». Очень нужна победа после трех поражений подряд. Получится ли, увидим в 20:30 мск под комментарий Эльвина Керимова и Вадима Лукомского .

Фото: commons.wikimedia.org /Wikitestaccountlogin; East News /Nicolas Economou / NurPhoto / NurPhoto via AFP