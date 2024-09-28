«Байер» поставил автобус, чтобы выжить против «Баварии». И как?

Быстрые мысли Артема Денисова.

«Бавария» и «Байер» сыграли вничью – 1:1. 18:3 по ударам, 69% владения у «Баварии» – это был односторонний матч.

Атаки «Байера» попросту не существовало. Из-за выдающегося прессинга «Баварии»

Оцените карту действий с мячом «Байера» в первом тайме. Сдвоенные точки у угла штрафной – потуги Джереми Фримпонга еще на 3-й минуте матча. Фактически «Байер» не доходил до чужой штрафной.

При этом «Байер» умудрился забить. Алекс Павлович привез угловой, после его подачи Гранит Джака накатил Роберту Андриху – немец бахнул в дальний. То есть атака «Байера» за 45 минут выжала лишь один угловой. Это вообще не преувеличение . Только один угловой. Забить с единственным подходом к чужим воротам за полматча в виде углового – это уникальная эффективность. Но, может, хорошо бы создать что-то еще?

К сожалению для «Байера», «Бавария» не позволила. Грандиозный прессинг.

Высоким давлением «Бавария» вынуждала «Байер» играть длинными забросами. Половина – в никуда. Половина – на Виктора Бонифасе. Чаще всего Бонифасе даже был первым на мяче, но «Бавария» стабильно забирала подбор. «Бавария» предложила невероятную интенсивность и мощь в единоборствах, «Байер» не потянул. Еще и слабо наполнял зону подбора.

Грандиозным был и контрпрессинг, то есть прессинг после потери мяча. «Бавария» регулярно возвращала мяч на чужой половине. Опять же – невероятная интенсивность и заряженность на борьбу.

«Они не давали нам передышки. Я счастлив набрать и одно очко», – признание Хаби Алонсо после матча.

Помогала структура: Альфонсо Дэвис и Рафаэл Геррейру по меркам крайних защитников располагались крайне узко, едва ли не дополнительными игроками центра поля. Благодаря этому «Бавария» при любой потере компактно перекрывала центральную ось и окружала соперника. Ужаленные Йозуа Киммих и Алекс Павлович ни на секунду не прекращали прессинговать .

Кстати, бонус о Дэвисе и Геррейру: их необычные позиции еще и разбивали редкий прессинг «Байера». Они открывались в серых зонах: атакующая тройка «Байера» шла вперед, опорники Андрих и Джака зависали глубже, латерали Фримпонг и Гримальдо играли по Сержу Гнабри и Майклу Олисе. За счет Дэвиса и Геррейру «Бавария» спокойно продвигала мяч.

И вот карта действий с мячом «Байера» во втором тайме. Лучше не стало. «Бавария» давила и после перерыва – хорошая физподготовка.

«Байер» тоже мощно сыграл без мяча. Но совсем в другом режиме

В автобусном.

«Байер» очень глубоко защищался лишь с 31% владения, крайне редко переходил на чужую половину поля.

Очевидно, «Байер» не планировал исключительно защищаться в низком блоке. В первом тайме в ТВ-трансляцию попадал Хаби Алонсо, призывающий прессинговать. После перерыва просил подержать мяч и переживал из-за каждой потери неподалеку от штрафной. Это не «Байер» планировал сидеть в своей штрафной, это «Бавария» заставила .

Но «Байер» достойно справился в таких условиях. «Бавария» нанесла 18 ударов, при этом лишь шесть – из штрафной. Даже гол – это выстрел Павловича издали.

Реально опасные моменты: штанга+перекладина Сержа Гнабри в одном эпизоде и удар Майкла Олисе с отскока на стандарте. Еще можно припомнить момент после стандарта, где Томас Мюллер не подстроился под мяч. Не так уж и много для команды, которая владела мячом почти 70% времени и почти мгновенно забирала мяч у «Байера» после потерь.

«С точки зрения обороны в этот раз был хороший матч. Конечно, с мячом можно было бы выжать больше, и каждый об этом знает», – сказал после матча Джака.

«Бавария» и не перла на чужие ворота всеми силами: мало кто вбегал в штрафную дополнительным форвардом к Харри Кейну, сам Кейн изолирован (лишь 20 касаний – только в трех матчах было меньше после перехода в «Баварию» прошлым летом), Геррейру и Дэвис не шли слишком высоко , оставаясь в выжидательной позиции на случай потери или чтобы пробить издали. Дэвис скопил четыре удара (наивысший показатель в матче), но все из-за штрафной.

Венсан Компани осознавал контратакующий потенциал «Байера», поэтому оставлял достаточно игроков за линией мяча.

Другие детали: о недостатке магии Олисе, камбэке Киммиха на топ-уровень

Еще порция мини-наблюдений.

● Впервые за очень-очень много матчей Фримпонг и Гримальдо реально всю игру просидели на позиции крайних защитников почти без включений в атаку.

● Хотелось бы больше магии от Олисе. Он уже достаточно силен, чтобы уничтожать «Вердер», но недостаточно хорош, чтобы разбить «Байер».

● Кажется, мы видим возвращение Киммиха на элитный уровень. После страданий под руководством Томаса Тухеля он снова может коллекционировать длинные забросы и диагонали и вести игру без искусственных ограничений. В этот раз еще и порадовал хитрыми стандартами. Вдобавок шикарная работа в прессинге.

139 действий Киммиха с мячом – третий результат в сезоне среди всех игроков всех матчей. Больше только у Вилли Орбана против «Санкт-Паули» (160) и у самого Киммиха против «Вердера» (153). Там в соперниках «Санкт-Паули» и «Вердер», а здесь «Байер».

● Над Упамекано и Кимом принято хихикать, но и против «Вердера», и теперь с «Байером» они отлично выступили в амплуа крайне агрессивных центральных защитников. Стиль «Баварии» таков, что совсем без ошибок пройти сезон невозможно, уж слишком высокая линия защиты, а соперниками бывают сильные игроки на пространстве. Но после чудовищной игры с «Вольфсбургом» Упамекано и Ким нащупали ритм.

● Очень слабый матч атакующего трио «Байера»: от Бонифасе отскакивал мяч, как от дерева, Мартен Терье растворился, Флориан Виртц не потянул уровень борьбы. Поддержки у них тоже не было.

● У 20-летнего Павловича все в порядке с психологией. Не расклеился после нелепого привоза углового, c которого забил «Байер», сам в ответ забил издали и дальше выгрызал мячи. Это подходящий для «Баварии» профиль: полузащитник, способный диктовать темп передачами, еще и настолько активный в прессинге. Нужно развиваться дальше.

● Сильное ощущение, что Джаке после великого прошлого сезона с мощным выступлением на Евро крайне тяжело физически. Именно без мяча сильно не хватает резкости.

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Матч хорошо описывают два статистических факта от Opta.

Первый: три удара «Байера» против «Баварии» – худший результат команды с тех пор, как ее возглавил Хаби Алонсо. Уже накопилось 98 матчей. Олицетворение беспомощности «Байера» в атаке.

Второй: ноль ударов Кейна – такое случилось впервые за три года. «Байер» сумел нейтрализовать главную ударную силу «Баварии».

Хотя, конечно, «Бавария» была гораздо ближе к победе – как минимум за счет общего ударного объема и нескольких хороших подходов.

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Фото: East News /Lukas Barth-Tuttas / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP; Silas Schueller/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Alexander Hassenstein