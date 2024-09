У «МЮ» идеальное трансферное окно: рекорд по продажам и умные покупки

«Манчестер Юнайтед» завершил первое трансферное окно при новом спортивном руководстве. Несмотря на неуверенный старт в АПЛ, уровень работы на рынке близок к идеальному.

Клуб почти повторил рекорд по доходам с трансферов – лучший результат за 15 лет и второй в XXI веке

Проблема современного «Манчестер Юнайтед» – неумение балансировать бюджет трансферами на выход на фоне космических расходов. После ухода сэра Алекса в сезоне-2012/13 клуб зарабатывал смешные суммы за счет мелких продаж.

INEOS запустил процесс чистки состава сразу после вступления в должность Омара Беррады и Дэна Эшуорта – новых СЕО и спортивного директора клуба. Итог впечатляет.

До рекорда не хватило 270 тысяч евро – в сезоне-2009/10 «Юнайтед» заработал на трансферах 104,47 млн. Большую часть суммы принесла продажа Криштиану Роналду в «Реал» за рекордные на тот момент 94 млн.

До прихода INEOS у «Юнайтед» было два прибыльных трансферных окна – в 2015-м и в 2019-м. Тогда клуб заработал на неприжившихся звездах – Анхеле Ди Марии и Ромелу Лукаку. INEOS заработал 103 млн более сложным и полезным для клуба путем.

За одно трансферное окно «Юнайтед» продал семь воспитанников – Фиша, Пельистри, Фернандеса, Межбри, Камбвалу, Гринвуда, Мактоминея. Почему это важно?

Если футболист формально пришел за ноль (из академии), то в отчетность по доходам можно вписать всю сумму его продажи сразу – это развязывает руки при покрытии крупных затрат.

Скотт Мактоминей

Третий бомбардир клуба в прошлом сезоне был трансферной целью «Фулхэма» все лето, но лондонский клуб слишком долго искал компромисс. «Юнайтед» требовал за игрока минимум 30 млн евро, самое большое предложение от «Фулхэма» не дотягивало до 25 млн.

Вариант с «Наполи» появился за две недели до трансферного дедлайна. Начинали с предложения об аренде, но «МЮ» настаивал на продаже. Договорились 28 августа – 30,5 млн евро и 10% от будущей продажи. Уход Мактоминея позволил «МЮ» оформить переход Угарте как трансфер. Если бы Скотт не ушел, «Юнайтед», скорее всего, арендовал бы уругвайца с правом выкупа следующим летом – серьезное ограничение в будущей маневренности на рынке.

Мэйсон Гринвуд

Самый проблемный актив «Юнайтед», за который до последнего боролись «Лацио» и «Марсель». Даже после победы французов в гонке за игрока проблемы не иссякли – финальная часть сделки застопорилась на несколько дней из-за протеста мэра Марселя Бенуа Пайяна. «Я попрошу президента клуба отказаться от Гринвуда. Я не хочу, чтобы «Марсель» был покрыт позором из-за того, что кто-то избил жену. Это неприемлемо».

Ситуация разрешилась через неделю (видимо, с мэром договорились) – Фабрицио Романо твитнул долгожданное here we go. По данным надежного Джеймса Дакера из The Telegraph, у «МЮ» есть право первоочередного выкупа игрока, хотя его активация маловероятна. Приютивший Гринвуда в прошлом сезоне «Хетафе» получил 5,3 млн евро.

Перспектива дополнительно заработать на Гринвуде есть и у «Юнайтед». В контракте прописаны 50% от прибыли со следующей продажи. Например, если «Марсель» продаст вингера за 100 млн евро, половина от прибыли в 74 млн евро поедет на «Олд Траффорд».

Аарон Уан-Биссака

Продажа Аарона позволила «Юнайтед» подписать Нуссаира Мазрауи. За пять лет в «МЮ» Уан-Биссака так и не перерос профиль «делаю эпичные подкаты», а в прошлом сезоне полностью проиграл конкуренцию Диогу Далоту.

Переговоры с «Вест Хэмом» тянулись почти два месяца и чуть не сорвались из-за требований игрока выплатить ему бонус за лояльность. В течение пяти лет Аарон играл на условиях контракта, подписанного в 2019-м. Клуб ни разу не предлагал повышения, поэтому футболист запросил зарплату за сезон-2024/25, несмотря на то, что «Вест Хэм» подписывал его на аналогичные условия (90 тысяч фунтов в неделю). Юридически к Уан-Биссаке вопросов быть не может – INEOS потерял часть прибыли (Аарон получил примерно 5 млн евро) из-за контракта, составленного прежним спортивным руководством.

Вилли Камбвала

Первая продажа INEOS в летнее ТО. Кризис травм (15 разных пар ЦЗ за сезон АПЛ) подбросил Вилли в клубной иерархии и прорекламировал возможным покупателям.

По данным MEN, Тен Хаг никогда не рассматривал Камбвала как талантливого игрока академии и интегрировал Вилли в состав только потому, что в клубе закончились здоровые ЦЗ. Анонимный источник утверждает, что Эрик описал включение Камбвала в состав первой команды примерно так: «Если бы кто-то сказал мне об этом на старте сезона, я бы назвал его сумасшедшим».

В сезоне-2023/24 Камбавала провел лишь 347 минут во всех турнирах (3 матча в старте и 7 выходов на замену), но даже этого хватило, чтобы привлечь «Вильярреал» и принести клубу 10 млн евро. Процент с будущей продажи тоже есть.

Аннибаль Межбри, Факундо Пельистри, Альваро Фернандес

Игроки, которых можно объединить по признаку «оказались не нужны даже в условиях кризиса прошлого сезона, неудачная аренда». Не провалился только Фернандес, выкуп которого «Бенфика» активировала еще зимой. А вот Межбри и Пельистри, укатившие в Ла Лигу зимой, себя совершенно не проявили. INEOS попрощался с обоими.

Уилл Фиш

21-летний ЦЗ отправился в Чемпионшип – помимо гарантированных 1,2 млн евро «Юнайтед» может получить 3,5 в качестве бонусов и 30% от будущей продажи игрока.

Донни ван де Бек

Наконец-то свободен! Сумма трансфера кажется смешной, но «Юнайтед» прописал в контракте сложную систему бонусов. Легкодостижимые (по слухам, речь о количестве сыгранных матчей) принесут клубу примерно 4,5 млн евро. В случае активации сложных, сумма трансфера может вырасти до 10 млн евро.

Отдельный пункт – аренда Джейдона Санчо

Несмотря на публичное примирение с Тен Хагом и возвращение в состав, ни клуб, ни тренер на игрока не рассчитывали. Природу решения деликатно объяснил спортивный директор «МЮ» Дэн Эшуорт:

«Мы понимали, что на этой позиции у нас есть глубина. Четыре действительно хороших вингера. Джейдон был пятым, и это позволило принять решение, комфортное для всех. Неверно считать, что у него не было будущего в «Юнайтед», это не имеет отношения к трансферу. Он хотел воспользоваться шансом в «Челси».

Условия сделки уже стали мемом. Лондонцы оформили аренду вингера с обязательным выкупом летом 2025-го, но она активируется только в случае попадания клуба в топ-14 АПЛ. Итоговая выплата зависит от места «Челси»: минимальная сумма 20 млн фунтов, максимальная – 25. По данным зарплатного агрегатора Capology, «Юнайтед» будет покрывать 60% зарплаты Санчо по ходу сезона (7,8 млн фунтов в год), в то время как «Челси» заберет только 40% (5,2 млн).

Доходы «МЮ» за счет продаж выглядят мощно не только в разрезе клубной истории. INEOS c ходу ворвался в лидеры АПЛ.

Приятный бонус для нового руководства – разгрузка зарплатной ведомости после ухода свободных агентов. Зарплаты Омари Форсона и Брендона Уильямса едва ли напрягали платежку «Юнайтед», а вот окончание контрактов Марсьяля и Варана освободило в бюджете клуба 30,7 млн фунтов в год.

Шесть новых игроков: усилили старт, прокачали глубину и поработали на перспективу

В ходе аудита клуба перед покупкой сэр Джим Рэтклифф приводил трансфер Каземиро как пример плохого бизнеса. Покупка 30-летнего опорника за 70 млн евро дала быстрый результат в сезоне-2022/23, но на дистанции превратилась в дорогостоящую катастрофу.

Официального анонса нового трансферного подхода не было, но элементы почерка руководства уже видно. Самому возрастному новичку (Нуссаир Мазрауи) только 26 лет.

Покупки «Юнайтед» этим летом можно разбить на три категории – усиление проблемных зон в старте, прокачка глубины и инвестиции в будущее. «МЮ» подписал шесть новых футболистов и потратил 216 млн евро.

Маттейс Де Лигт – в старт

Новый партнер для Лисандро Мартинеса после ухода Рафаэля Варана. Несмотря на шутки про очередного игрока «Аякса» в «МЮ» Тен Хага, Дэн Эшуорт подтвердил, что Де Лигт и Мазрауи были в скаутских списках «Юнайтед» уже давно. В ходе месячных переговоров «Юнайтед» слегка сбил цену на игрока, превратив 50 млн евро в 45+5. Гарантированную часть (45 млн евро) выплатят в течение трех лет. Ради перехода в «МЮ» Маттейс пошел на значительное понижение зарплаты: с 307 тысяч евро в неделю в «Баварии» до 228 тысяч в «Юнайтед».

Сейчас вы узнаете о Маттейсе де Лигте абсолютно все

Мануэль Угарте – в старт

Уругвайский опорник, за которым «Юнайтед» гонялся все лето, добрался до Манчестера только на финише ТО. Ненужный Луисе Энрике Угарте согласовал контракт с «Юнайтед» еще в июле – дальше начались сложные переговоры с «ПСЖ». Изначальный запрос Парижа – 60 млн евро, клуб хотел вернуть деньги, потраченные на трансфер Угарте из «Спортинга». «Юнайтед» все-таки дожал «ПСЖ» и перевел часть запросов в бонусы – в итоге трансфер за 50+10.

«МЮ» ждал Угарте с прошлого лета. Заменит сдувшегося Каземиро

Нуссаир Мазрауи – в ротацию

Прямая замена по позиции – пришел на место Аарона Уан-Биссаки и сразу же высадился в стартовом составе. Из-за отсутствия здоровых ЛЗ (да, опять!) Тен Хаг подвинул Далота на неродной фланг, а справа играл марокканец – уже три матча в старте и ассист. «Юнайтед» заплатил за усиление фланга обороны всего 15 млн евро.

Джошуа Зиркзе – в ротацию

Человек, подписанный для экономии сил Расмуса Хойлунда и большей тактической гибкости. Зиркзе – не классический центрфорвард, голландец называет себя «девять с половиной». Трансфер Зиркзе был первой покупкой INEOS этим летом. «Юнайтед» пошел на хитрость: в контракте Зиркзе были прописаны отступные в 40 млн евро, «Болонья» требовала выплатить их одним траншем. По данным Фабрицио Романо, «МЮ» предложил альтернативу – доплатить 2,5 млн евро и разбить платежи на три года. «Болонью» условия устроили.

Зачем «МЮ» Зиркзе – девятка, которую сравнивают с Роналдиньо

Лени Йоро – на будущее

Будущий «Мбаппе среди защитников» и самая дорогая покупка «Юнайтед» этим летом. «МЮ» боролся за игрока с «ПСЖ», «Реалом» и «Ливерпулем» (на финише – только с «Реалом»). По информации Романо, Лени рассматривал вариант уйти в «Реал» по истечении контракта через год, но президент клуба активно уговаривал согласиться на предложение «МЮ». Перес не собирался платить больше 25 млн евро, «Юнайтед» дал заметно больше.

По данным The Athletic, во время медосмотра игрока медштаб обнаружил возможные проблемы с костями ступней, но руководство рискнуло и завершило сделку. Во втором матче предсезонки против «Арсенала» Лени неудачно приземлился в попытке достать плохой пас партнера и сломал пятую плюсневую кость. Восстановление займет три месяца. Кто такой Лени Йоро? 18-летний ЦЗ «МЮ» за 62 млн евро, который уже серьезно травмировался

Секу Коне – на будущее

Проект нового директора по скаутингу Кристофера Вивелла. Коне стал седьмым малийским игроком «Гидарса», подписанным при участии Вивелла (шесть раз он делал это в «Зальцбурге»). 18-летний опорник достался «Юнайтед» всего за 1,5 млн евро. В отличие от Лени Йоро, который после восстановления от травмы вернется к тренировкам с основой, Коне будет работать сначала с командой U-18 (для адаптации в Англии), а после присоединится к составу U-21.

Еще один трансфер «МЮ», не объявленный официально (по слухам, из-за бюрократии при регистрации игрока), – переход Чидо Оби Мартина . 16-летний суперталант из «Арсенала» и лучший бомбардир АПЛ U-18 (36 голов!) перешел в «Юнайтед» бесплатно. К переговорам привлекли Руда ван Нистелроя: новый ассистент Тен Хага лично изложил Чидо план его развития в клубе. «Юнайтед» рассчитывает, что на старте Оби Мартин поработает с игроками академии, но при необходимости может привлекаться и в первую команду.

В руководстве довольны составом, но уже обсуждают новые цели

Перед матчем с «Ливерпулем» Дэн Эшуорт и Омар Беррада не только публично заявили о полной поддержке Тен Хага, но и подвели итоги трансферного окна.

Эшуорт, который в последние дни ТО улетел в Монако на жеребьевку ЛЕ и удаленно вел дела оттуда, доволен:

«Мне нравится наш состав. Я провел, наверное, уже 25 трансферных окон и занимаюсь этим довольно долго. Не думаю, что хоть раз я мог сказать: «О боже, все прошло просто идеально, мы продали и подписали всех, кого хотели!»

Всегда есть моменты, когда думаешь: «Если бы мог, поступил иначе, сделал бы еще что-то».

Но те позиции, которые мы хотели усилить, те игроки, которых мы подписали, та глубина и варианты, которые будут у Эрика, когда все вернутся – ими я доволен».

А еще Дэн ответил на самый популярный вопрос лета – о влиянии Тен Хага на трансферы и «Аякс Юнайтед»:

«В человеческой природе естественно работать с кем-то, с кем вы уже работали раньше, это есть в любом бизнесе. Я уверен, что вы, ребята [журналисты], тоже так делали. Вы знаете, что это за человек и футболист.

Но этим летом мы подписали ряд игроков, которые не работали с Эриком ранее: Йоро, Угарте, Зиркзе. И вы не можете сказать, что Джошуа купили только потому, что он голландец!

Эрик уже работал с Маттейсом и Нуссаиром, но, как я уже говорил, они оба были в наших списках. Это совместное решение».

«Юнайтед» решил только часть проблем с составом – в новый сезон клуб вошел без здоровых левых защитников. Шоу получил травму в первую же неделю после возвращения из отпуска, Маласия продолжает восстановление и не играл уже больше года. Слухи уже связывают «МЮ» с левым защитником «Фулхэма» Энтони Робинсоном. Возможный трансфер может обойтись в 30 млн евро, а провернуть его можно уже зимой (правда, для этого до зимнего ТО нужно найти на него деньги). Среди других вопросов – потенциальные замены Эриксену, Магуайру и Эвансу (контракты истекают следующим летом), Каземиро (вы сами все видели!), усиление флангов атаки (неприкосновенный статус только у Гарначо).

Как будут работать летние трансферы увидим уже совсем скоро: после возвращение из сборных «Юнайтед» сыграет пять матчей за две недели – явно оценим всех.

Подписывайтесь на телеграм-канал автора о «Ман Юнайтед». Там почти 10к фанатов клуба!

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, Joaquin Corchero/Keystone Press Agency, Javier Borrego/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Michael Regan, Steve Bardens; manutd.com