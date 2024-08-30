«МЮ» ждал Угарте с прошлого лета. Заменит сдувшегося Каземиро

Топовый разрушитель.

«Манчестер Юнайтед» скоро объявит о переходе Мануэля Угарте.

Большой трансфер – часть плана руководства по поддержке Эрика тен Хага. Летом голландцу выписали новый контракт, обновили тренерский штаб и завалили трансферами. Ранее пришли Джошуа Зиркзе, Лени Йоро, Маттейс де Лигт и Нуссаир Мазрауи.

Теперь вот взяли солидного опорника из «ПСЖ».

Клубы торговались два месяца, Угарте давил на «ПСЖ»

По информации Фабрицио Романо, «Юнайтед» отдал за игрока 50 млн евро и пообещал еще 10 млн бонусами.

«МЮ» и «ПСЖ» все лето обсуждали трансфер Угарте и бодались из-за цены.

● Парижане просили 60 млн. Манкунианцы считали 41 млн более реалистичной суммой (Кристофер Михель, Sport 1).

● «МЮ» сначала согласовал контракт с Угарте, после чего полузащитник давил на «ПСЖ» с просьбой отпустить – очень хотел в «Юнайтед» (Фабрицио Романо).

● Не очень помогло: сошлись на 50 млн + 10 млн бонусами – те же 60, что просили французы.

Это вторая по стоимости продажа «ПСЖ»: после Неймара (90 млн). Правда, особо парижане не выиграли: год назад забрали опорника у «Спортинга» за те же 60 млн.

За инсайдами по трансферу следил Мигель Угарте: отец полузащитника оформил платную подписку на аккаунт фаната «МЮ» в твиттере. На самого Мигеля подписано несколько журналистов, в том числе Фабрицио Романо.

Год назад «ПСЖ» сражался за Угарте, а он совсем не пригодился Энрике

Угарте уже знаком фанатам «Юнайтед»: сага с его трансфером началась еще в прошлом году. Уругваец блестяще играл в «Спортинге» и привлек внимание нескольких топ-клубов. В том числе «Юнайтед»: англичане предложили Угарте высокую зарплату и длительный контракт.

По информации BBC, Мануэлем также интересовались «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «ПСЖ». Тодд Боули подобрался ближе всего, но летом 2023-го в L’Equipe появились инсайды о правонарушении лондонцев: пообещали в рамках сделки по Угарте инвестировать в «Спортинг», что противоречит правилам УЕФА.

«ПСЖ» отреагировал: пригрозили отправить «Спортингу» письмо с претензией, после чего обратиться в УЕФА. «Челси» моментально объявил о выходе из сделки по Угарте.

Так «ПСЖ» устранил главного конкурента и больше не развивал тему с обвинением: и активировали пункт выкупа в контракте уругвайца за 60 млн евро.

Но трансфер не выстрелил. Угарте взяли без одобрения Луиса Энрике, который возглавил клуб тем же летом. По хронологии новостей парижане сначала завершили трансфер, а потом подписали Энрике.

По итогам первого месяца сезона-2023/24 Угарте стал претендентом на лучшего игрока Лиги 1. За выступления в августе и сентябре Le Parisien и L’Equipe назвали полузащитника «откровением сезона». Но вскоре игровое время новичка сократилось.

С октября Угарте зачастил на скамейке, а в конце года Энрике отцепил его от Лиги чемпионов: опорник вылетел из старта в последнем матче группы, за шесть игр плей-офф вышел на 23 минуты.

Во французских медиа логично заключили, что Угарте не подходит стилю Энрике.

Что же не понравилось Энрике?

Угарте – хороший игрок, но ограниченный. Функционал Мануэля не выходит за рамки разрушения. Это выжигающий опорник, который в фазе без мяча превращается в самого резкого футболиста на поле. Его недостаточно проверяли в позиционной защите (реалии игры в «ПСЖ»), зато для высокого прессинга и особенно контрпрессинга это точно ценный актив.

На старте сезона Угарте стабилизировал «ПСЖ»: команда с трудом находила моменты в стерильном владении, зато не беспокоилась о защите, ведь Мануэль вычищал центр поля и накрывал соперников недалеко от чужой штрафной. Поэтому уругваец сверкал именно в первые два месяца. Дальше «ПСЖ» пытался усложнить игру в атаке, при этом не забывая об обороне. Другие тоже пахали, только не так кровожадно и повсеместно, как Угарте.

Ограниченность уругвайца стала приговором уже осенью. За «ПСЖ» Энрике невозможно выступать с качеством передач Угарте. Уругваец не способен стабильно выполнять простые темповые передачи: то замедляет игру, то мяч скачет, то неудобно дает под слабую ногу партнера. Не способен и двигать мяч вперед. Конечно, отдельные хорошие пасы бывали. Но это единичные случаи, а не постоянное качество. Классическая история: отсутствие передач вперед и сбивчивый перепас, когда нужно покатать мяч.

«МЮ» Угарте подходит лучше: нужен сильный разрушитель, Каземиро резко сдал

Каземиро впечатлил болельщиков «Юнайтед» сразу после перехода из «Мадрида» в 2022-м: играл цепко, отбирал мячи – делал то, чего как раз не хватало. Казалось, сделка идеальная и у бразильца в запасе еще несколько лет на топ-уровне.

Но с января пошел заметный спад: бросалось в глаза, что Каземиро не хватает скорости и реакции. Получил несколько желтых из-за того, что безрассудно летел в подкат и не успевал. Показательный момент с красной карточкой против «Саутгемптона» в марте 2022-го – можно было избежать жесткого стыка, будь Каземиро расторопнее.

Сезон-2023/24 полузащитник провел еще хуже. В мае The Athletic выпустил материал с заголовком «Затухание Каземиро: возможно, «МЮ» пора от него избавиться».

Показательна разница в статистике перехватов: в первом сезоне за «МЮ» выполнял 1,44 в среднем за 90 минут; во втором – 0,82.

Бразилец сильно сдал и в мобильности. «Каземиро должен подумать о том, чтобы уехать в МЛС или Саудовскую Аравию, – заключил Джейми Каррагер в майском эфире Sky Sports. – Его агент или близкие должны сказать ему: «Пора остановиться».

Он абсолютная легенда, не спорю, я даже не близок к его величию. Но когда я играл, говорили: «Лучше уйти из футбола до того, как он уйдет от тебя сам». Так вот, футбол уже покинул Каземиро».

С трансфером Угарте «Юнайтед» получит молодого подвижного опорника и топ-разрушителя.

Скорее всего, уругваец заменит Каземиро и будет играть в паре с Кобби Майну: англичанин отвечает за креатив и продвижение мяча, Угарте – за отборы и перехваты. Это наиболее логичный и сбалансированный вариант для Тен Хага.

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Фото: East News /Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP; Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/www.imagephotoagency.it/Global Look Press