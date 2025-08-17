Тренер «Зенита» Оливейра: «Нет никаких мыслей, кроме чемпионства. Это «Зенит» – всегда нужно бороться за самые высокие места»

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра оценил старт команды в Мир РПЛ.

В пяти первых матчах «Зенит » набрал 6 очков и идет 8-м в таблице.

«Старт сезона? Это не тот результат, который мы хотели видеть. Но все-таки только начало. В матче со «Спартаком» команда во втором тайме показала характер. Есть надежда, что дальше будет лучше.

Понятно, что мы должны прибавлять во всех компонентах. Но, тем не менее, есть время на исправление ситуации. Уверен, что мы все сделаем для этого. Конечно, никаких других мыслей, кроме чемпионства нет. Это «Зенит» — всегда нужно бороться за самые высокие места», – сказал Оливейра .