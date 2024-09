Форма «Челси» – в стиле панк-рока 70-х. Лондон был его культурной столицей

Sex Pistols и The Clash болели за «Челси».

Сезон новых форм заканчивается. И чуть не больше всех впечатлил «Челси». Третий комплект от Nike внезапно вдохновлен панк-культурой семидесятых.

Такие дерзкие отсылки встречаются нечасто.

От футболки веет духом бунтарства – грубый паттерн вдруг сочетается с розовыми вставками. Идеально вписывается перевернутый двойной свуш – фишка третьих комплектов от Nike этого сезона. Здесь же, по задумке, это символ единения мужского и женского футбола. Но на форме «Челси» он идеально воплощает анархию. Еще Nike разработал несколько паттернов, поэтому не все играют в одинаковом дизайне.

Футболку легко принять за вещь из коллекции Вивьен Вествуд, которая протащила панк-стиль в высокую моду. На майке выделяется клетчатый узор. Панки его уважали. А Вествуд одевала в клетчатые костюмы легендарную группу Sex Pistols.

Отсылка к лондонскому панку получилась действительно меткой и глубокой.

Панк-рок взлетел в Лондоне – революцию запустили Sex Pistols (они прошлись по самой королеве в песне)

Слово «панк» американские музыкальные критики ввели в семидесятых. Так характеризовали гаражные группы (часто репетировали в гаражах), игравшие сырой и энергичный рок-н-ролл. Простая музыка, кустарные концерты, агрессивное исполнение, вопли в кульминационные моменты. Панк-рок перенял многое, но стал более заметным культурным явлением.

Панк-рок зарождался в США, уверенно развивался в Австралии. Но получил культовый статус в Великобритании (а особенно в Лондоне). Возможно, из-за подходящей почвы. Рост безработицы привел к тому, что британская молодежь, особенно из низших классов, все меньше доверяла правительству. Подстегивали популярность панка экономическое неравенство, милитаризм и цензура.

Панки отвергали все, иногда проваливаясь в нигилизм. «Нет Элвису, Битлам или Стоунз», – декларировали The Clash в одноименной песне. Фронтмен Джо Страммер так описывал философию группы: «Панк-рок должен быть нашей свободой. Мы должны делать то, что захотим». Неудивительно, что панк часто ассоциируют с анархией и вседозволенностью. Панки бунтуют против мейнстрима, популярности и лоска. Внешним видом они крушат стандарты: вызывающая одежда, дерзкие принты, бардак на голове (и в душе).

Панк-группы записывали короткие песни с резкими и порой примитивными мелодиями, используя минимум аппаратуры. В текстах часто поднимали социальные и политические темы, направленные против истеблишмента. Многие исполнители сами себя продюсировали и продвигали, потому что хотели оставаться в андеграунде и жестко топили против коммерциализации.

Панк-революцию в Лондоне запустила группа Sex Pistols. Все началось с того, то в мае 1975 года в столицу Великобритании вернулся Малькольм Макларен, недолго проработавший менеджером группы New York Dolls в Нью-Йорке, где и приобщился к панк-движению. Макларен пытался навязывать группе провокационный имидж (например, советскую символику), но получилось не очень.

Вернувшись из Штатов, Малькольм стал менеджером группы The Strand, которая позднее стала известна как Sex Pistols. Создатели группы Стив Джонс и Пол Кук часто зависали в магазине одежды Макларена. Потом к группе присоединился басист Глен Мэтлок. А со временем внимание продюсера привлек странный посетитель, носивший футболку с надписью «Я ненавижу Pink Floyd». Так Джон Лайдон стал вокалистом. Слова Sex Pistols Макларен когда-то услышал в США. Кажется, так называлась одна уличная банда.

Важный момент для британской панк-сцены – концерт американской группы Ramones в Лондоне в июле 1976-го. Многих это шоу вдохновило. Спустя несколько месяцев – в ноябре – на лейбле EMI вышел первый сингл Sex Pistols Anarchy in the U.K. В тексте воспевали анархию (хотя участники группы не причисляли себя к анархистам).

Уже 1 декабря участник группы Стив Джонс в прямом эфире обматерил ведущего телеканала, который брал интервью у Sex Pistols. И их популярность только росла! Потом парни покатили в первое турне «Анархия», на протяжении которого дебоширили в отелях и разжигали новые скандалы. EMI не выдержала и расторгла контракт, но волна уже накатила на Англию.

К концу 1976 года многие поклонники Sex Pistols сформировали свои группы, включая Clash, Siouxsie and the Banshees, the Adverts, Generation X, the Slits и X-Ray Spex.

Настоящего огня Sex Pistols дали в мае 1977-го, когда вышел второй сингл группы God Save the Queen. Макларен арендовал катер на Темзе, на котором Sex Pistols исполняли песню вживую. Перфоманс закончился новым скандалом и арестом Макларена, но популярность группы достигла пика.

Сама песня стала верхом дерзости. В ней Sex Pistols шатали устои монархии, оскорбляли королеву и осуждали ее правление. Сингл всего за неделю достиг рекордного количества продаж в Великобритании. Но сколько же шума было вокруг. Дошло до того, что на фабрике по производству пластинок рабочие объявили забастовку, поскольку не хотели участвовать в такой пошлятине. А на участников группы и Макларена совершили вооруженное нападение (никто серьезно не пострадал).

Отдельная история с обложкой – там рот и глаза королевы Елизаветы ΙΙ заклеили газетными обрывками (глаза – надписью God Save the Queen, а рот прикрыло название группы). Изначально думали о более дерзком варианте: рот планировали скрепить булавкой, а в правом углу добить фразой She Ain’t No Human Being (можно перевести как «Она уже не человек»). Но из-за резонанса дали заднюю.

В конце семидесятых Sex Pistols распались. Примерно тогда же панк раскололся на различные фракции.

Недалеко от стадиона «Челси» находится культовый для панков бутик

В презентации формы «Челси» упомянул бутик Worlds End, который в 10 минутах ходьбы от «Стэмфорд Бридж» – на улице Кингс-Роуд. В семидесятых магазин принадлежал продюсеру Sex Pistols Макларену и его гражданской жене Вивьен Вествуд. Назывался он тогда SEX. Туда постоянно захаживали панки: пообщаться и приодеться.

В мире моды саму Вествуд называют королевой панка. Она одевала Sex Pistols и других музыкантов. И вообще перенесла философию молодого жанра на одежду. Разрезанную, разорванную, вывернутую наизнанку, украшенную цепями и заклепками. В 1977-м Вествуд к выходу сингла God Save the Queen сделала футболку с принтом портрета Елизаветы II, на котором проткнула королеве губу булавкой (оригинал футболки хранится при «Метрополитен-музей» в Нью-Йорке).

Улица Кингс-Роуд так и манила панков.

Когда эра панка прошла, Вествуд рассталась с Маклареном, ушла в высокую моду, основала мегауспешный модный бренд Vivienne Westwood и переименовала бутик в Worlds End. Нотки панка всегда присутствовали в ее коллекциях. Как и образы, построенные на ассоциации с обликом королевы Елизаветы II.

Лондонский панк переплетен с футболом и «Челси» (есть даже группа с таким названием)

И да, между лондонским панком и «Челси» действительно есть связь. За «синих» болеют Пол Кук и Стив Джонс из Sex Pistols. Джо Страммер из The Clash фанател от «Челси» и даже коллекционировал атрибутику в юности, а когда стал старше, жадно поглощал из газет новости о любимой команде.

В семидесятых в Лондоне даже была панк-группа «Челси». Назвали ее в честь района. Но их гитарист Билли Айдол болел за футбольный «Челси».

Клуб еще тогда взаимодействовал с панками. В программке матча «Челси» – «Вулвз» (11 декабря 1976 года) на 16-й странице размещена реклама сингла New Rose группы The Damned с черно-белым изображением обложки.

А вот группа The Clash написала свой лучший альбом London Calling благодаря футболу.

К концу семидесятых дела шли скверно. Коллектив остался без менеджера, но решил продвигать себя самостоятельно. Мужики заперлись в студии, целыми днями работали и почти не контактировали с внешним миром.

Единственное различение – ежедневный футбол на площадке рядом со студией. Отличный способ разгрузить голову, почувствовать командный дух и сбросить пар перед работой в студии. Музыканты гоняли мяч, пока ноги не отказывали. Каждый день к ним присоединялись мальчишки из местной школы.

И это тоже прелесть футбола. Он может объединять даже отчаянных панков и школьников.

Фото: Rudi Keuntje/Geisler-Fotopress, Alberto Pezzali/ZUMA Press, BRIGANI-ART/HEINRICH, imago stock&people via www.imago-images.de/Global Look Press ; Gettyimages /Mirrorpix, Carl Court; East News /Estate of Shirley Baker/Mary Evans Picture Library/East News, AP Photo/Press Association; chelseafc.com