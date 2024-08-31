Как перестройки меняли «Зенит»: от вознесения Домингеса и Кубка УЕФА до гегемонии Семака
Главные изменения в эпоху «Газпрома».
«Зенит» глобально перестроился перед новым сезоном. Команда Сергея Семака оставалась самой сильной и в РПЛ-2023/24, но весенняя деградация и драматично завоеванный золотой дубль убедили в необходимости перемен.
А как «Зенит» перестраивался раньше?
1. В 2007-м «Зенит» стал топ-командой благодаря Адвокату и «Газпрому»
2006 год: в Санкт-Петербург приехал Дик Адвокат, фраза «Зенит» никогда не станет чемпионом» все еще актуальна, а в составе числились даже Ян Флахбарт, Ярослав Несвадьба и Робертус Пошкус.
«Зенит» начала 2000-х наращивал амбиции: выиграл серебро-2003, влюбил дерзкими воспитанниками, ярко ворвался в Кубок УЕФА, но спотыкался на конском футболе ЦСКА, экономической разнице с Москвой и судействе. Но разрушенные ожидания все равно указывали на прогресс – Властимил Петржела вывел «Зенит» из анабиоза 1990-х.
В 2005-м «Зенит» был романтичным середняком, но все изменил провальный сезон.
Вспоминает Сергей Фурсенко: «После окончания сезона-2005 сидим мы с товарищем в японском ресторане «Киото» в Питере, и раздается звонок от раздраженного Алексея Миллера. Он восклицает: «Шестое место – это уже слишком!» А Алексей Борисович – давнишний болельщик «Зенита» и очень хорошо разбирается в футболе, помнит все матчи едва ли не с детства. Я тогда ответил ему так: «Не умею управлять машиной, не находясь за рулем. Видимо, в этот момент и было принято предварительное решение – приобрести контрольный пакет акций клуба».
После сделки Фурсенко стал президентом «Зенита»: бюджет значительно вырос, сравнялся с московскими, клуб заново выстраивал бренд.
«Зенит» оставил Петржелу, но уже летом пригласил Адвоката. И сразу оформил солидные трансферы: за Диком приехали корейцы Ким Дон Джин и Ли Хо, Фатих Текке обещал забить 61 гол для синхронизации с игровым номером, Фернандо Риксен примчался из «Глазго». Адвокат перестроил команду и вытянул «Зенит» на четвертое место, позволяющее участвовать в Кубке УЕФА.
2007 год – эпохальный. «Зенит» включился на полную и провел одну из самых масштабных и успешных кампаний в истории РПЛ: перед новым сезоном купил Анатолия Тимощука, Алехандро Домингеса, Константина Зырянова, Павла Погребняка, летом – Николаса Ломбертса, после чемпионства – Романа Широкова, а перед Суперкубком УЕФА-2008 – Мигеля Данни за рекордные 30 миллионов долларов.
И попал в цель:
– Тимощук стал капитаном и лучшим опорником лиги, а Погребняк – главным бомбардиром – каждого успешно продали в Германию;
– Домингес не прижился в старте, но культово вознесся в Раменском и выдал великий матч против «Баварии» на «Петровском»;
– Ломбертс, Зырянов и Данни стали легендами, Широков – ключевым в центре поля.
Цикл команды быстро закончился, но «Зенит» заложил чемпионский фундамент: клуб выгодно продавал в Европу (Аршавин, Кержаков, Тимощук, Погребняк, Шкртел), перезапустил карьеру Адвоката, выиграл первый титул за 23 года, взял Кубок УЕФА, обновил костяк и стал главной финансовой силой в российском футболе.
2. Эпоха Спаллетти закончилась конфликтами – клуб не был готов к трансферам Халка и Витцеля
Несмотря на формирование чемпионского фундамента, получалось не все: вместе с Данни пришел Себастьян Пюигринье, «Зенит» закупал в РПЛ Александра Бухарова с Игорем Семшовым, явно не отбил 22 миллиона за Бруну Алвеша и не угадал с Алессандро Розиной, Саболчем Хусти и Александром Луковичем.
При этом «Зенит» подпитывал чемпионский костяк точечными трансферами:
– Александр Кержаков и Владимир Быстров подошли быстрому футболу Лучано Спаллетти;
– Доменико Кришито воцарился левом фланге;
– Сергей Семак помогал универсальностью.
Спаллетти построил машину в рамках РПЛ, но «Зениту» не хватало успеха в Лиге чемпионов. Команда постоянно создавала моменты и терзала соперников, но ей не хватало класса. В итоге летом 2012-го боссы пришли за Халком и Акселем Витцелем, параллельно ведя переговоры с Эдинсоном Кавани и Мареком Гамшиком.
«Зенит» не был готов к статусной перестройке. Незрелость прослеживается через два интервью Игоря Денисова:
– «Что нужно «Зениту» для победы в Лиге чемпионов? Если я скажу, что нам нужно укрепить состав, наверное, обижу своих партнеров. Конечно, нам нужно укрепляться и скамейкой, чтобы нас было не 11-12, а все 18 человек, готовых играть», – рассказывал полузащитник перед сезоном-2012/13;
– «Моей мечтой было дойти до полуфинала Лиги чемпионов. Я встречался с руководителями клуба, разговаривал со Спаллетти: «Пожалуйста, пригласите сильных футболистов». Он меня поддержал. Мы вшестером – костяк команды, фамилий называть не буду – собрались с руководителем клуба. Я говорил: «Поднимите зарплату каждому до 3,5 млн евро и спокойно приглашайте игроков хоть на 10, хоть на 20 млн».
«Зенит» все мы поднимали с колен. Мы выигрывали еврокубки и делали «Зенит» самым сильным клубом страны. В 2003 году Халк пришел бы к нам? Нет. В 2004-м? Но он пришел в тот «Зенит», который мы сделали. Тогда в «Зенит» хотел прийти Уэсли Снейдер. Я говорил: дайте ему зарплату хоть 8 млн – только чтобы он пришел к нам.
Ночью пришла смс, что «Зенит» купил Халка и Витцеля. Я набрал в клуб узнать, что будет с нами, и мне ответили: «А вы подождете». Спустя 6 лет я могу сказать: мы все поступили неправильно – и я, и руководство».
Дальше – кошмар.
Костяк не принимал новичков – Халк изначально даже мечтал покинуть «Зенит».
Напряжение между россиянами, легионерами и Спаллетти возрастало – команда нервничала, распадалась (ушли Широков и Денисов, старел Зырянов), Лучано выгорел и мечтал об отставке.
Обидный разрыв: российский костяк красиво улавливал требования Спаллетти, Халк, Витцель и еще пара крутых легионеров могли запустить клуб на новый уровень – в 2012-м разрыв между Россией и Европой был не таким сильным, стабильное участие в плей-офф ЛЧ было реальным.
3. Виллаш-Боашу помешал лимит, но при нем «Зенит» не реализовал себя полностью
Формально эпоха Андре Виллаш-Боаша успешна: «Зенит» остановился в шаге от полуфинала Лиги Европы-2014/15, вышел в плей-офф ЛЧ-2015/16 с первого места, собрал все внутренние трофеи, а португалец наладил химию между россиянами и иностранцами.
Частично перестройка Виллаш-Боаша началась еще при Спаллетти: «Зенит» выкупил Кристиана Ансальди, Олега Шатова, Игоря Смольникова, Юрия Лодыгина, свободными агентами вернулись Аршавин и Тимощук, а зимой клуб переманил Саломона Рондона из «Рубина».
Виллаш Боаш окончательно направил «Зенит» в сторону легионерского блока. В лучшие годы Адвоката и Спаллетти командой управляли россияне. Андре поставил на комфорт Халка, Витцеля, Данни и Кришито. К ним «Зенит» добавил Луиша Нету, Хави Гарсию и Эсекиэля Гарая. Андре использовал россиян, но они отошли на вторые роли ради лимита, а Анюков, Аршавин и Кержаков потеряли влияние.
Виллаш-Боаша напрягал лимит. Из-за новых правил топовые иностранцы оставались в запасе (например, размен Витцеля на Юсупова), Рондон уехал в Англию (вдумайтесь: второй бомбардир РПЛ оказался не нужен чемпиону), а сорвалась трансферная кампания под шумную Лигу чемпионов.
«Боаш был в шоке: лично договорился с Фалькао и Моутинью, оба были согласны. Но ужесточили лимит на легионеров, президент попросил использовать их реже», – вспоминал переводчик португальца Валерий Рудковский.
Боаш шел против боссов «Зенита» и российского футбола, провалил РПЛ-2015/16, вылетел от «Бенфики» в ЛЧ, после чего освободил пост для Мирчи Луческу – «Зенит» так и не сделал шаг вперед в Европе, деградировал при румыне и уступил титулы московским командам.
4. Главный трансферный провал в истории: Манчини и аргентинцы
Летом 2017-го Сергей Фурсенко мечтал о полуфинале Лиги чемпионов, поэтому назначил Роберто Манчини, продавившего трансферы Леандро Паредеса, Себы Дриусси, Эмануэля Мамманы, Матиаса Краневиттера и Эмилиано Ригони.
«Зенит» потратил почти 80 миллионов евро (Константин Сарсания еще разобрал «Ростов» и купил Далера Кузяева), расстался с Данни, Жулиано, Хави Гарсией, Маурисио, расписхал по арендам Нету, Роберта Мака, Эрнани, Артура Юсупова и даже Артема Дзюбу.
«Зенит» мощно начал: Кокорин – Дриусси разрывали, Манчини раскрыл Кузяева, Паредес доминировал, Маммана великолепно дополнял Ивановича. Но осенью Манчини забил на работу, перестроился на нерабочие 4-3-3, ждал звонка из сборной Италии и постоянно улетал из Петербурга.
Весной «Зенит» деградировал: ему не хватало креатива, Заболотный не соответствовал уровню, Кокорин и Маммана вылетели с крестами, Краневиттер проиграл конкуренцию, Ригони поражал примитивностью.
Очевидно, самая ужасная кампания в истории «Зенита»:
– Манчини финишировал пятым в РПЛ и уехал в Италию;
– Краневиттер не подошел, Ригони сплавляли в аренды, Маммана мучился из-за травм, Дриусси полезно играл при Семаке, но так и не стал топ-страйкером;
– Мевля, Полоз – мимо, Нобоа уже весной отправился в аренду, а в первый сезон Сергея Семака порвал кресты;
– главные трансферы – Кузяев и Ерохин (но Александр при Манчини – провал, стал важным при Семаке);
– частично отбили позор продажей Паредеса в «ПСЖ» за 40 миллионов евро.
5. Системная работа Семака запустила гегемонию «Зенита». Теперь клуб запустил новую перестройку
Семак – главная звезда шести титулов «Зенита». Он пришел в клуб, когда там еще не было оперативного центра принятия решений: Хавьер Рибалта был назначен спортивным директором уже после назначения Семака.
В первые полгода Семак разбирался с наследием Луческу – Манчини, а после зимней продажи Паредеса в «ПСЖ» строил новую команду.
– подписал левоногого центрального защитника Ярослава Ракицкого для глубинного плеймейкинга, отбирающего Вильмара Барриоса и Сердара Азмуна вместо плохо реализовавшего моменты Дриусси;
– летом 2019-го решил проблемы на краях обороны: Дуглас Сантос и Вячеслав Караваев до сих пор главные фланговые защитники;
– купил Малкома, через год – Вендела.
– за пару лет «Зенит» построил чемпионский скелет, а затем добивал точечными трансферами: Клаудиньо, Матео Кассьера, Родригао.
После 24 февраля 2022 года трансферы «Зенита» перестали быть системными.
Основная активность – из-за обмена Юри Алберто на Ивана Куарезму, Ду Кейроса, Густаво Мантуана и Педро.
До лета-2024 активность в РПЛ не убеждала: Александр Коваленко и Ильзат Ахметов – для лавки, Вильзон Изидор изначально не подходил по стилю, Марио Фернандес разочаровал здоровьем.
Другие сделки – рандомные. «Зенит» активировал Страхиню Эраковичу из-за интереса «Спартака», Нино перешел внезапно (еще летом его предлагали в «Локомотив»), Артур пока не похож на стилистическую замену Малкому.
«Зенит» нуждался в новой перестройке: цикл первого состава закончился, состав нуждался в освежении.
Еще «Зениту» не хватало ярких россиян (по сути, железобетонные опции в старт – вратарь, Караваев и Мостовой, Сергеев полезен для замен, остальные не тянули).
В итоге «Зенит» закупил русский блок: подписал Максима Глушенкова, Юрия Горшкова, Сергея Волкова и, конечно, Александра Соболева.
***
«Зенит» перестраивался по-разному.
Первый этап – удачный. «Зенит» выиграл Кубок УЕФА, стал чемпионом и сформировал костяк из топовых россиян.
Затем Спаллетти мощно докрутил «Зенит», но все испортила неготовность к дорогостоящим легионерам. Так распалась одна из лучших команд в истории РПЛ.
При Виллаш-Боаше «Зенит» разумно мыслил: лимит ставил россиян в тепличные условия, разрыв между Россией и Европой рос, поэтому клуб переключился на топовых иностранцев.
У Боаша не получилось, после чего «Зенит» рухнул: Луческу расчистил дорогу «Спартака» к титулу, Манчини заруинил усиление на 80 миллионов евро.
Семак вернул «Зенит» на вершину. Да, Сергей – не гениальный тренер, но точно идеальный коммуникатор. За первые два года перестроил состав в сложном для управления клубе, затем подпитывал его точечными трансферами и гибкой тактикой.
Прошлый сезон оказался самым слабым по качеству игры, поэтому Семак перестраивается заново.
Я не понимаю, зачем «Зениту» и Соболев, и Гонду
Давайте отбросим эмоции: Соболев – топ-трансфер «Зенита»
Фото: Alexander Wilf/Russian Look, Alexander Kulebyakin/Global Look Press, Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press; РИА Новости/Илья Питалев, Пресс-служба ФК «Зенит», Игорь Руссак, Михаил Куравлев, Алексей Даничев, Михаил Киреев; Gettyimages.ru/Dima Korotayev/Epsilon, Ilnar Salakhiev/Epsilon
Человека вели как минимум год, а скорее больше. Трансфер Эраковича какой угодно, но не рандомный
В последнем туре её забрали Крылья.
При равенстве очков, Самара оказалась выше из-за личных встреч.
"А потому высоких мыслей не имел,
Что в детстве мало каши ел.
Голодал он в детстве, не доедал:
Он только успевал переодеться - и в спортзал!"
Так что понимаю негодование наших болел, но чёт не разделяю его. Артемон тоже деградант тот ещё, но Зенита игрок знаковый, нравится вам это или нет, это объективная реальность, факт. Можно не любить и не облизывать его, не закрывать глаза на его плохие черты характера (что мы делаем со своими легендами, надеюсь, не надо напоминать, как "мальчичеки" уходили в севильи и арсеналы? Или как вели себя осенью 12 года? - а кто-то ещё и оправдывает, мол, за стрелку надо биться за приличный кэш, иначе ты платишь мне 3 ляма бачей, но делаешь это без уважения) но претензий по самоотдаче к нему мало, кроме, пожалуй, последнего сезона. Выходил и доказывал. Ну, вот и Соболев, будет выходить и доказывать - станет знаковым для команды, хоть и не свой, и своим не станет. Крч, пожаловать, Саня. Тебе здесь не рады, сам знаешь почему и кто виноват, но в твоих силах это изменить.
ЗЫ за сына его подтягивать ваще бред, сколько там ума у 10летних? Ну что вы, право слово.
по выводам соглашусь, может Семак и не гениальный супертренер, но одно топовое качество у него есть, даже в кризисные моменты как то умудряется балансировать и добиваться результата
думаю и сейчас перестройка пройдет и как то да вырулим на новую спираль тотального доминирования