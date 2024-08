Как перестройки меняли «Зенит»: от вознесения Домингеса и Кубка УЕФА до гегемонии Семака

Главные изменения в эпоху «Газпрома».

«Зенит» глобально перестроился перед новым сезоном. Команда Сергея Семака оставалась самой сильной и в РПЛ-2023/24, но весенняя деградация и драматично завоеванный золотой дубль убедили в необходимости перемен.

А как «Зенит» перестраивался раньше?

1. В 2007-м «Зенит» стал топ-командой благодаря Адвокату и «Газпрому»

2006 год: в Санкт-Петербург приехал Дик Адвокат, фраза «Зенит» никогда не станет чемпионом» все еще актуальна, а в составе числились даже Ян Флахбарт, Ярослав Несвадьба и Робертус Пошкус.

«Зенит» начала 2000-х наращивал амбиции: выиграл серебро-2003, влюбил дерзкими воспитанниками, ярко ворвался в Кубок УЕФА, но спотыкался на конском футболе ЦСКА, экономической разнице с Москвой и судействе. Но разрушенные ожидания все равно указывали на прогресс – Властимил Петржела вывел «Зенит» из анабиоза 1990-х.

В 2005-м «Зенит» был романтичным середняком, но все изменил провальный сезон.

Вспоминает Сергей Фурсенко: «После окончания сезона-2005 сидим мы с товарищем в японском ресторане «Киото» в Питере, и раздается звонок от раздраженного Алексея Миллера. Он восклицает: «Шестое место – это уже слишком!» А Алексей Борисович – давнишний болельщик «Зенита» и очень хорошо разбирается в футболе, помнит все матчи едва ли не с детства. Я тогда ответил ему так: «Не умею управлять машиной, не находясь за рулем. Видимо, в этот момент и было принято предварительное решение – приобрести контрольный пакет акций клуба».

После сделки Фурсенко стал президентом «Зенита»: бюджет значительно вырос, сравнялся с московскими, клуб заново выстраивал бренд.

«Зенит» оставил Петржелу, но уже летом пригласил Адвоката. И сразу оформил солидные трансферы: за Диком приехали корейцы Ким Дон Джин и Ли Хо, Фатих Текке обещал забить 61 гол для синхронизации с игровым номером, Фернандо Риксен примчался из «Глазго». Адвокат перестроил команду и вытянул «Зенит» на четвертое место, позволяющее участвовать в Кубке УЕФА.

2007 год – эпохальный. «Зенит» включился на полную и провел одну из самых масштабных и успешных кампаний в истории РПЛ: перед новым сезоном купил Анатолия Тимощука, Алехандро Домингеса, Константина Зырянова, Павла Погребняка, летом – Николаса Ломбертса, после чемпионства – Романа Широкова, а перед Суперкубком УЕФА-2008 – Мигеля Данни за рекордные 30 миллионов долларов.

И попал в цель:

– Тимощук стал капитаном и лучшим опорником лиги, а Погребняк – главным бомбардиром – каждого успешно продали в Германию;

– Домингес не прижился в старте, но культово вознесся в Раменском и выдал великий матч против «Баварии» на «Петровском»;

– Ломбертс, Зырянов и Данни стали легендами, Широков – ключевым в центре поля.

Цикл команды быстро закончился, но «Зенит» заложил чемпионский фундамент: клуб выгодно продавал в Европу (Аршавин, Кержаков, Тимощук, Погребняк, Шкртел), перезапустил карьеру Адвоката, выиграл первый титул за 23 года, взял Кубок УЕФА, обновил костяк и стал главной финансовой силой в российском футболе.

2. Эпоха Спаллетти закончилась конфликтами – клуб не был готов к трансферам Халка и Витцеля

Несмотря на формирование чемпионского фундамента, получалось не все: вместе с Данни пришел Себастьян Пюигринье, «Зенит» закупал в РПЛ Александра Бухарова с Игорем Семшовым, явно не отбил 22 миллиона за Бруну Алвеша и не угадал с Алессандро Розиной, Саболчем Хусти и Александром Луковичем.

При этом «Зенит» подпитывал чемпионский костяк точечными трансферами:

– Александр Кержаков и Владимир Быстров подошли быстрому футболу Лучано Спаллетти;

– Доменико Кришито воцарился левом фланге;

– Сергей Семак помогал универсальностью.

Спаллетти построил машину в рамках РПЛ, но «Зениту» не хватало успеха в Лиге чемпионов. Команда постоянно создавала моменты и терзала соперников, но ей не хватало класса. В итоге летом 2012-го боссы пришли за Халком и Акселем Витцелем, параллельно ведя переговоры с Эдинсоном Кавани и Мареком Гамшиком.

«Зенит» не был готов к статусной перестройке. Незрелость прослеживается через два интервью Игоря Денисова:

– «Что нужно «Зениту» для победы в Лиге чемпионов? Если я скажу, что нам нужно укрепить состав, наверное, обижу своих партнеров. Конечно, нам нужно укрепляться и скамейкой, чтобы нас было не 11-12, а все 18 человек, готовых играть», – рассказывал полузащитник перед сезоном-2012/13;

– «Моей мечтой было дойти до полуфинала Лиги чемпионов. Я встречался с руководителями клуба, разговаривал со Спаллетти: «Пожалуйста, пригласите сильных футболистов». Он меня поддержал. Мы вшестером – костяк команды, фамилий называть не буду – собрались с руководителем клуба. Я говорил: «Поднимите зарплату каждому до 3,5 млн евро и спокойно приглашайте игроков хоть на 10, хоть на 20 млн».

«Зенит» все мы поднимали с колен. Мы выигрывали еврокубки и делали «Зенит» самым сильным клубом страны. В 2003 году Халк пришел бы к нам? Нет. В 2004-м? Но он пришел в тот «Зенит», который мы сделали. Тогда в «Зенит» хотел прийти Уэсли Снейдер. Я говорил: дайте ему зарплату хоть 8 млн – только чтобы он пришел к нам.

Ночью пришла смс, что «Зенит» купил Халка и Витцеля. Я набрал в клуб узнать, что будет с нами, и мне ответили: «А вы подождете». Спустя 6 лет я могу сказать: мы все поступили неправильно – и я, и руководство».

Дальше – кошмар.

Костяк не принимал новичков – Халк изначально даже мечтал покинуть «Зенит».

Напряжение между россиянами, легионерами и Спаллетти возрастало – команда нервничала, распадалась (ушли Широков и Денисов, старел Зырянов), Лучано выгорел и мечтал об отставке.

Обидный разрыв: российский костяк красиво улавливал требования Спаллетти, Халк, Витцель и еще пара крутых легионеров могли запустить клуб на новый уровень – в 2012-м разрыв между Россией и Европой был не таким сильным, стабильное участие в плей-офф ЛЧ было реальным.

3. Виллаш-Боашу помешал лимит, но при нем «Зенит» не реализовал себя полностью

Формально эпоха Андре Виллаш-Боаша успешна: «Зенит» остановился в шаге от полуфинала Лиги Европы-2014/15, вышел в плей-офф ЛЧ-2015/16 с первого места, собрал все внутренние трофеи, а португалец наладил химию между россиянами и иностранцами.

Частично перестройка Виллаш-Боаша началась еще при Спаллетти: «Зенит» выкупил Кристиана Ансальди, Олега Шатова, Игоря Смольникова, Юрия Лодыгина, свободными агентами вернулись Аршавин и Тимощук, а зимой клуб переманил Саломона Рондона из «Рубина».

Виллаш Боаш окончательно направил «Зенит» в сторону легионерского блока. В лучшие годы Адвоката и Спаллетти командой управляли россияне. Андре поставил на комфорт Халка, Витцеля, Данни и Кришито. К ним «Зенит» добавил Луиша Нету, Хави Гарсию и Эсекиэля Гарая. Андре использовал россиян, но они отошли на вторые роли ради лимита, а Анюков, Аршавин и Кержаков потеряли влияние.

Виллаш-Боаша напрягал лимит. Из-за новых правил топовые иностранцы оставались в запасе (например, размен Витцеля на Юсупова), Рондон уехал в Англию (вдумайтесь: второй бомбардир РПЛ оказался не нужен чемпиону), а сорвалась трансферная кампания под шумную Лигу чемпионов.

«Боаш был в шоке: лично договорился с Фалькао и Моутинью, оба были согласны. Но ужесточили лимит на легионеров, президент попросил использовать их реже», – вспоминал переводчик португальца Валерий Рудковский.

Боаш шел против боссов «Зенита» и российского футбола, провалил РПЛ-2015/16, вылетел от «Бенфики» в ЛЧ, после чего освободил пост для Мирчи Луческу – «Зенит» так и не сделал шаг вперед в Европе, деградировал при румыне и уступил титулы московским командам.

4. Главный трансферный провал в истории: Манчини и аргентинцы

Летом 2017-го Сергей Фурсенко мечтал о полуфинале Лиги чемпионов, поэтому назначил Роберто Манчини, продавившего трансферы Леандро Паредеса, Себы Дриусси, Эмануэля Мамманы, Матиаса Краневиттера и Эмилиано Ригони.

«Зенит» потратил почти 80 миллионов евро (Константин Сарсания еще разобрал «Ростов» и купил Далера Кузяева), расстался с Данни, Жулиано, Хави Гарсией, Маурисио, расписхал по арендам Нету, Роберта Мака, Эрнани, Артура Юсупова и даже Артема Дзюбу.

«Зенит» мощно начал: Кокорин – Дриусси разрывали, Манчини раскрыл Кузяева, Паредес доминировал, Маммана великолепно дополнял Ивановича. Но осенью Манчини забил на работу, перестроился на нерабочие 4-3-3, ждал звонка из сборной Италии и постоянно улетал из Петербурга.

Весной «Зенит» деградировал: ему не хватало креатива, Заболотный не соответствовал уровню, Кокорин и Маммана вылетели с крестами, Краневиттер проиграл конкуренцию, Ригони поражал примитивностью.

Очевидно, самая ужасная кампания в истории «Зенита»:

– Манчини финишировал пятым в РПЛ и уехал в Италию;

– Краневиттер не подошел, Ригони сплавляли в аренды, Маммана мучился из-за травм, Дриусси полезно играл при Семаке, но так и не стал топ-страйкером;

– Мевля, Полоз – мимо, Нобоа уже весной отправился в аренду, а в первый сезон Сергея Семака порвал кресты;

– главные трансферы – Кузяев и Ерохин (но Александр при Манчини – провал, стал важным при Семаке);

– частично отбили позор продажей Паредеса в «ПСЖ» за 40 миллионов евро.

5. Системная работа Семака запустила гегемонию «Зенита». Теперь клуб запустил новую перестройку

Семак – главная звезда шести титулов «Зенита». Он пришел в клуб, когда там еще не было оперативного центра принятия решений: Хавьер Рибалта был назначен спортивным директором уже после назначения Семака.

В первые полгода Семак разбирался с наследием Луческу – Манчини, а после зимней продажи Паредеса в «ПСЖ» строил новую команду.

– подписал левоногого центрального защитника Ярослава Ракицкого для глубинного плеймейкинга, отбирающего Вильмара Барриоса и Сердара Азмуна вместо плохо реализовавшего моменты Дриусси;

– летом 2019-го решил проблемы на краях обороны: Дуглас Сантос и Вячеслав Караваев до сих пор главные фланговые защитники;

– купил Малкома, через год – Вендела.

– за пару лет «Зенит» построил чемпионский скелет, а затем добивал точечными трансферами: Клаудиньо, Матео Кассьера, Родригао.

После 24 февраля 2022 года трансферы «Зенита» перестали быть системными.

Основная активность – из-за обмена Юри Алберто на Ивана Куарезму, Ду Кейроса, Густаво Мантуана и Педро.

До лета-2024 активность в РПЛ не убеждала: Александр Коваленко и Ильзат Ахметов – для лавки, Вильзон Изидор изначально не подходил по стилю, Марио Фернандес разочаровал здоровьем.

Другие сделки – рандомные. «Зенит» активировал Страхиню Эраковичу из-за интереса «Спартака», Нино перешел внезапно (еще летом его предлагали в «Локомотив»), Артур пока не похож на стилистическую замену Малкому.

«Зенит» нуждался в новой перестройке: цикл первого состава закончился, состав нуждался в освежении.

Еще «Зениту» не хватало ярких россиян (по сути, железобетонные опции в старт – вратарь, Караваев и Мостовой, Сергеев полезен для замен, остальные не тянули).

В итоге «Зенит» закупил русский блок: подписал Максима Глушенкова, Юрия Горшкова, Сергея Волкова и, конечно, Александра Соболева.

***

«Зенит» перестраивался по-разному.

Первый этап – удачный. «Зенит» выиграл Кубок УЕФА, стал чемпионом и сформировал костяк из топовых россиян.

Затем Спаллетти мощно докрутил «Зенит», но все испортила неготовность к дорогостоящим легионерам. Так распалась одна из лучших команд в истории РПЛ.

При Виллаш-Боаше «Зенит» разумно мыслил: лимит ставил россиян в тепличные условия, разрыв между Россией и Европой рос, поэтому клуб переключился на топовых иностранцев.

У Боаша не получилось, после чего «Зенит» рухнул: Луческу расчистил дорогу «Спартака» к титулу, Манчини заруинил усиление на 80 миллионов евро.

Семак вернул «Зенит» на вершину. Да, Сергей – не гениальный тренер, но точно идеальный коммуникатор. За первые два года перестроил состав в сложном для управления клубе, затем подпитывал его точечными трансферами и гибкой тактикой.

Прошлый сезон оказался самым слабым по качеству игры, поэтому Семак перестраивается заново.

