«Бавария» выиграла 5 из 6 матчей в этой ЛЧ и уступила «Арсеналу», разница голов – 18:7
«Бавария» выиграла 5 из 6 матчей в этой Лиге чемпионов.
«Бавария» одержала пятую победу за шесть матчей в общем этапе Лиги чемпионов-2025/26.
Команда тренера Венсана Компани дома обыграла «Спортинг» со счетом 3:1.
Ранее мюнхенцы победили «Челси» (3:1), «Пафос» (5:1), «Брюгге» (4:0) и «ПСЖ» (2:1). Единственное поражение – в гостях от «Арсенала» (1:3).
«Бавария» набрала 15 очков при разнице голов 18:7 и на эту минуту, до матчей конкурентов, занимает второе место в таблице.
