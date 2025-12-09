«Бавария» выиграла 5 из 6 матчей в этой ЛЧ и уступила «Арсеналу», разница голов – 18:7

«Бавария» выиграла 5 из 6 матчей в этой Лиге чемпионов.

«Бавария» одержала пятую победу за шесть матчей в общем этапе Лиги чемпионов -2025/26.

Команда тренера Венсана Компани дома обыграла «Спортинг » со счетом 3:1.

Ранее мюнхенцы победили «Челси» (3:1), «Пафос» (5:1), «Брюгге» (4:0) и «ПСЖ» (2:1). Единственное поражение – в гостях от «Арсенала» (1:3).

«Бавария » набрала 15 очков при разнице голов 18:7 и на эту минуту, до матчей конкурентов, занимает второе место в таблице.

Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.