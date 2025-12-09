2

«Бавария» выиграла 5 из 6 матчей в этой ЛЧ и уступила «Арсеналу», разница голов – 18:7

«Бавария» выиграла 5 из 6 матчей в этой Лиге чемпионов.

«Бавария» одержала пятую победу за шесть матчей в общем этапе Лиги чемпионов-2025/26.

Команда тренера Венсана Компани дома обыграла «Спортинг» со счетом 3:1.

Ранее мюнхенцы победили «Челси» (3:1), «Пафос» (5:1), «Брюгге» (4:0) и «ПСЖ» (2:1). Единственное поражение – в гостях от «Арсенала» (1:3).

«Бавария» набрала 15 очков при разнице голов 18:7 и на эту минуту, до матчей конкурентов, занимает второе место в таблице.

Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Что делать с Хаби Алонсо?18251 голос
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoЛига чемпионов УЕФА
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoВенсан Компани
logoСпортинг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лига чемпионов. «Интер» проиграл «Ливерпулю», «Барселона» одолела «Айнтрахт», «Челси» проиграл «Аталанте» в гостях, «Бавария» обыграла «Спортинг»
9 декабря, 22:01
«Бавария» обыграла «Спортинг» (3:1), пропустив первой. 17-летний Карл снова забил, у Киммиха автогол
9 декабря, 19:38
У 17-летнего Карла из «Баварии» 3 гола в 4 матчах ЛЧ. Хавбек забил «Спортингу»
9 декабря, 19:29
Главные новости
Ханси Флик: «Не хочу говорить о «Реале». Только о «Барселоне». Важно смотреть на себя. Правильный настрой – не довольствоваться тем, что есть сейчас»
14 минут назад
«Рубин» может уволить Рахимова. Клуб недоволен вылетом из Кубка России, в РПЛ команда идет 7-й (Legalbet)
32 минуты назад
Иванов предложил назначить Аленичева тренером «Спартака»: «Не будем забывать вклад в чемпионство. Дмитрий наладит игру и вернет фирменный комбинационный стиль»
45 минут назад
Луис Энрике: «Шевалье тренируется, но Сафонов показал уровень. Мы очень довольны, Матвей продемонстрировал профессионализм и характер. У «ПСЖ» три топ-вратаря»
сегодня, 13:14
«Краснодар» может подписать Ваханию. Выкупная стоимость защитника «Ростова» – 5 млн евро («СЭ»)
сегодня, 13:01
Хаманн про Алонсо в «Реале»: «Растрачен потенциал перспективного тренера. «Мадрид» дал Винисиуса почувствовать себя важнее клуба после бойкота «Золотого мяча»
сегодня, 12:47
Защитник «Спартака» Денисов интересен «Зениту». Между сторонами были неформальные контакты (Metaratings)
сегодня, 12:20
УЕФА вряд ли вернет Россию до достижения политического урегулирования, несмотря на рекомендации МОК по допуску юношей (Press Association)
сегодня, 12:19
Мареска – лучший тренер в АПЛ в ноябре. «Челси» выиграл 3 из 4 матчей при одной ничьей
сегодня, 12:10
Всего 8 футболистов играли и в «Сити», и в «Реале». Среди них – чемпион РПЛ. Кого вписали бы в ячейку?
сегодня, 12:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
«Ахмат» и «Сочи» интересуются Аусменди из «Банфилда». У 24-летнего форварда 4+2 в 15 матчах чемпионата Аргентины
12 минут назад
Чемпионат Испании. «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Жироной»
сегодня, 06:24
Чемпионат Германии. «Унион» сыграет с «Лейпцигом», «Бавария» примет «Майнц» в воскресенье
40 минут назад
Чемпионат Италии. «Лечче» против «Пизы», «Милан» сыграет с «Сассуоло» в воскресенье
45 минут назад
Чемпионат Франции. «Нант» в гостях у «Анже», «ПСЖ» Сафонова сыграет в субботу, «Монако» Головина – в воскресенье
50 минут назад
Ребров про женщин-вратарей: «У них посыл: «Тренируй меня как мужчину, но обращайся как с женщиной». Нельзя повышать голос, они сильно обижаются, могут даже заплакать»
59 минут назад
«Спартаку» и другим российским клубам предложен экс-тренер сборной Китая Янкович. Он готов рассматривать предложения (Metaratings)
сегодня, 12:34
Канчельскис о базе «МЮ»: «На старой было полтора поля, а сейчас – 15, академия, манеж, бассейн. Классно, только играй в футбол. Нет одного – результатов»
сегодня, 11:01
Жерсон о «Зените»: «Чувствую себя отлично: красивый город, играю в большом европейском клубе с амбициями. Адаптация завершена на 100%. Динамика будет только лучше»
сегодня, 10:05
Альварес о возможном переходе в «Барсу»: «Это повсюду в социальных сетях, но меня это не беспокоит. Я сосредоточен на сезоне и том, что ждет меня с «Атлетико»
сегодня, 09:40