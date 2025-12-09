У 17-летнего Карла из «Баварии» 3 гола в 4 матчах ЛЧ. Хавбек забил «Спортингу»

17-летний Леннарт Карл забил 3 гола в 4 матчах ЛЧ.

17-летний полузащитник «Баварии» Леннарт Карл отличился на 69-й минуте матча Лиги чемпионов со «Спортингом » (3:1, второй тайм).

Это третий гол немца в 4 матчах ЛЧ. Отметим, что гол Карла в первом тайме был отменен из-за офсайда.

Подробная статистика футболиста – здесь .