У 17-летнего Карла из «Баварии» 3 гола в 4 матчах ЛЧ. Хавбек забил «Спортингу»
17-летний Леннарт Карл забил 3 гола в 4 матчах ЛЧ.
17-летний полузащитник «Баварии» Леннарт Карл отличился на 69-й минуте матча Лиги чемпионов со «Спортингом» (3:1, второй тайм).
Это третий гол немца в 4 матчах ЛЧ. Отметим, что гол Карла в первом тайме был отменен из-за офсайда.
Подробная статистика футболиста – здесь.
Что делать с Хаби Алонсо?18362 голоса
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости