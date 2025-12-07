Лончар о матче с «Зенитом»: «Красная карточка немного убила игру»

Лончар об игре с «Зенитом»: красная карточка убила игру.

Полузащитник «Акрона » Стефан Лончар прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в 18-м туре Мир РПЛ .

На 14-й минуте румынский защитник Ионуц Неделчару был удален с поля Павлом Кукуяном.

«Удаление повлияло на игру, потому что у нас были определенные планы. Не могу прокомментировать этот эпизод, но он поменял ход матча. Не буду оценивать работу судейства, но эта красная карточка немного убила игру.

«Зенит» забил два гола, но на второй тайм мы вышли собранные. Если бы мы забили один мяч, это был бы стимул идти дальше и добиваться хорошего результата. Но даже вдесятером мы сделали все, что от нас зависит. Не получилось перевернуть ход матча, но против «Зенита » всегда непросто играть», – сказал Лончар.