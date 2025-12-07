  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тедеев об эмоциях Дзюбы: «Он был зол на судейство. Некоторые эпизоды были слишком осторожными, в пользу «Зенита»
Тедеев об эмоциях Дзюбы: «Он был зол на судейство. Некоторые эпизоды были слишком осторожными, в пользу «Зенита»

Тедеев: Дзюба был зол на судейство в матче с «Зенитом».

Тренер «Акрона» Заур Тедеев оценил эмоциональную реакцию Артема Дзюбы после поражения от «Зенита» (0:2) в РПЛ. Форвард тольяттинцев, в частности, был недоволен удалением Ионуца Неделчару в 1-м тайме.

«Там ничего такого сложного нет. Человек переживает, понятное дело, что он много внимания уделял в плане эмоций и в сторону судейства в том числе, потому что он был на поле, чувствовал этот нерв. И я его в какой-то степени понимаю, потому что некоторые эпизоды со стороны судейства были слишком осторожными, в пользу «Зенита».

Я считаю, что мы, наоборот, должны играть в неосторожный футбол, а судьи поддерживать такие действия. А тут раз — и свисток, раз — и свисток. Конечно, это много мешало и Артему в действиях. Поэтому я считаю, что он на это в большей степени был зол», — сказал Тедеев.

