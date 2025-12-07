  • Спортс
  • Журналист Пирс о словах Салаха: «Эгоистичный, неуважительный жест. Он играет крайне неэффективно, у него вопиющая нехватка самокритики»
32

Журналист The Athletic Джеймс Пирс выразил мнение о критике Мохамеда Салаха в адрес «Ливерпуля». 

«Его самолюбие серьезно задето – и нетрудно понять, почему он чувствует себя несправедливо назначенным крайним. Из тех, кто выходил в старте в тех унизительных домашних поражениях от «Ноттингем Форест» и ПСВ, его единственного отправили в запас.

Салах смотрит на очередные ошибки Ибраимы Конате и невольно задается вопросом, почему к нему отношение совсем иное. То же самое можно сказать и о Коди Гакпо, который стабильно неэффективен на левом фланге, но по какой-то странной логике место в составе не теряет. Но даже все это не оправдывает решение Салаха все взорвать.

Он прекрасно знает, какой вес имеют его слова, и выплеснуть их так, как он сделал после того, как «Ливерпуль» умудрился растратить преимущества 2:0 и 3:2 на «Элланд Роуд», – жест эгоистичный и неуважительный. Он лишь добавляет клубу негатива в момент, когда он меньше всего нужен.

Учитывая, что уже на следующей неделе Салах уезжает на Кубок Африки, разве действительно было так трудно потерпеть еще немного и не выносить сор из избы?

Его заявления показали вопиющую нехватку самокритики относительно собственной формы. «Я не знаю, почему это происходит со мной, – сказал он. – Я сделал так много для клуба. Я не должен каждый день бороться за свое место, я его заслужил».

Нет, это так не работает. Ты обязан подтверждать свое право на место. И правда в том, что когда Слот посадил Салаха на скамейку в матче с «Вест Хэмом», возмущенных было немного. Потому что он действительно играет крайне неэффективно: всего пять голов и три ассиста в 19 матчах во всех турнирах», – написал Джеймс Пирс. 

«У меня нет отношений со Слотом». Салах прижал «Ливерпуль» кинжальным интервью – главное ⚡

