Рафинья забил впервые с сентября – «Атлетико» в Ла Лиге. Было 6 матчей без голов

Рафинья забил за «Барсу» впервые с сентября.

Вингер «Барселоны» Рафинья забил впервые с сентября.

Бразилец сравнял счет на 26-й минуте матча перенесенного 19-го тура Ла Лиги против «Атлетико ».

Ранее у Рафиньи не было голов в 6 матчах подряд во всех турнирах. Последний раз вингер забивал 14 сентября – дубль в матче с «Валенсией» (6:0).

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, первый тайм).