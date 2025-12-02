Рафинья забил впервые с сентября – «Атлетико» в Ла Лиге. Было 6 матчей без голов
Рафинья забил за «Барсу» впервые с сентября.
Вингер «Барселоны» Рафинья забил впервые с сентября.
Бразилец сравнял счет на 26-й минуте матча перенесенного 19-го тура Ла Лиги против «Атлетико».
Ранее у Рафиньи не было голов в 6 матчах подряд во всех турнирах. Последний раз вингер забивал 14 сентября – дубль в матче с «Валенсией» (6:0).
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, первый тайм).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
