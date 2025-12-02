Судья засчитал гол «Атлетико» «Барселоне» после проверки на офсайд. Баэна открыл счет, выйдя один на один
Алекс Баэна забил «Барселоне» в первом тайме.
«Барселона» пропустила на 19-й минуте матча с «Атлетико».
Команды встречаются в перенесенной игре 19-го тура Ла Лиги на «Камп Ноу».
Гости воспользовались высокой линией обороны хозяев в середине первого тайма: Науэль Молина организовал Алексу Баэне выход один на один с голкипером, и 24-летний испанец, убежав от Эрика Гарсии и Жюля Кунде, открыл счет.
Главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа проконсультировался с видеоассистентом насчет офсайда и засчитал гол.
Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ» и Movistar
«Барселона» – «Атлетико». 1:1 – Рафинья ответил на гол Баэны. Онлайн-трансляция
