Судья засчитал гол «Атлетико» «Барселоне» после проверки на офсайд. Баэна открыл счет, выйдя один на один

Алекс Баэна забил «Барселоне» в первом тайме.

«Барселона » пропустила на 19-й минуте матча с «Атлетико ».

Команды встречаются в перенесенной игре 19-го тура Ла Лиги на «Камп Ноу».

Гости воспользовались высокой линией обороны хозяев в середине первого тайма: Науэль Молина организовал Алексу Баэне выход один на один с голкипером, и 24-летний испанец, убежав от Эрика Гарсии и Жюля Кунде, открыл счет.

Главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа проконсультировался с видеоассистентом насчет офсайда и засчитал гол.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ» и Movistar

«Барселона» – «Атлетико». 1:1 – Рафинья ответил на гол Баэны. Онлайн-трансляция