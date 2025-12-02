Хаби Алонсо: «Общался с Пересом, разговор и его тон были позитивными. Мы хотим изменить результаты «Реала»

Хаби Алонсо: общался с Пересом, все позитивно.

Хаби Алонсо рассказал, что разговаривал с президентом «Реала » Флорентино Пересом.

В последних пяти играх мадридцы одержали всего одну победу.

«Я общался с Флорентино, разговор и его тон были позитивными.

Мы хотим изменить результаты, и именно это мы и обсуждали», – отметил главный тренер.