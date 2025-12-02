Хаби Алонсо: «Общался с Пересом, разговор и его тон были позитивными. Мы хотим изменить результаты «Реала»
Хаби Алонсо рассказал, что разговаривал с президентом «Реала» Флорентино Пересом.
В последних пяти играх мадридцы одержали всего одну победу.
«Я общался с Флорентино, разговор и его тон были позитивными.
Мы хотим изменить результаты, и именно это мы и обсуждали», – отметил главный тренер.
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
