Экс-игрока сборной Англии задержали по подозрению в попытке изнасилования его бывшей девушки. Его освободили под залог до февраля

Экс-игрока сборной Англии подозревают в попытке изнасилования.

Бывшего футболиста сборной Англии арестовали по подозрению в попытке изнасилования.

Полиция Эссекса ведет расследование в связи с заявлением о том, что известный в прошлом футболист АПЛ , выступавший за сборную Англии в 2010-х годах, напал на свою бывшую девушку. Жалоба была подана несколько недель назад.

В воскресенье сотрудники пограничных войск задержали его в аэропорту Станстед, после чего доставили на допрос. Подозреваемого продержали несколько часов в местном полицейском участке, где у него были взяты отпечатки пальцев и образец ДНК.

В заявлении правоохранительных органов говорится, что подозреваемый, чье имя не разглашается по юридическим причинам, был освобожден под залог до конца февраля 2026 года в ожидании дальнейших расследований.