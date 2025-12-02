  • Спортс
  Арбитр Любимов отстранен от РПЛ «по этическим причинам». Каманцев сказал: «Профессия судьи такова, что не может быть даже тени подозрений»
28

Глава Судейского комитета РФС Павел Каманцев объяснил, почему в этом сезоне на матчах не работает арбитр Артем Любимов.

– В списке арбитров на этот сезон нет Артема Любимова. Он остался во второй группе УЕФА, в позапрошлом сезоне был в тройке лучших на ВАР, а в прошлом – отработал 40 игр в разном качестве (в том числе ВАР, АВАР). Почему его нет ни в каких списках?

– По этическим причинам. 

Были факты и обстоятельства, которые не позволили продолжить работу целому ряду судей.

– В большинстве случаев по этическим причинам? 

– Нет, но такие ситуации тоже были. К сожалению, профессия судьи такова, что в их отношении не может быть даже тени подозрений. 

Это не арбитражный судья, чьи решения могут быть пересмотрены вышестоящими инстанциями. Это тот, кто принимает решения здесь и сейчас. В ситуациях с серыми зонами в правилах репутация должна быть кристально чистой. 

– Но утрата доверия – субъективное понятие. Получается, презумпция невиновности здесь не действует? 

– Смотрите… Я сейчас не про Артема. 

Вот гипотетическая ситуация: человек делает непонятные ошибки – один, второй раз, третий. За руку мы его не поймали, но природа этих ошибок для нас необъяснима. 

Основываемся не на ощущениях – есть самоанализ арбитра, дебрифинг после матча, который записывается, разговор с самим судьей. Складываем и понимаем: человек объясняет то, чего нет. Какая-то лукавая ситуация. 

Затем – еще одна. И еще. 

Если наши сомнения выстраиваются в некую систему того, чего мы не понимаем, что мы должны делать? Как назначать человека на матчи? Никто никого не выгоняет просто так. Я всегда могу это объяснить, но никто еще не обжаловал наши решения [в суде].

Матюнин начинал, но почему-то не дошел до конца, – сказал Каманцев в большом интервью Спортсу”

Что не так с нашими судьями? Большой разговор с их боссом

