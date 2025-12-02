  • Спортс
Каманцев о проверках судей на полиграфе: «Это есть не потому, что я сильно справедливый и мне хочется этим заниматься. Нужно разбираться: где человеческий фактор, а где аномальная ошибка»

Павел Каманцев объяснил, почему судей проверяют на полиграфе.

Глава Судейского комитета РФС Павел Каманцев объяснил, почему проверки на полиграфе судей в России существуют. 

Павел Каманцев с 2019 года работает в судейском комитете, с 2022-го – занимает пост главы комитета.

– Но тихие проверки на полиграфе остаются? Просто информация о них не просачивается в медиа? 

– Проверки были до нас и будут после нас. 

Когда в Судейский комитет пришел Ашот Хачатурянц [в 2019-м], с учетом масштаба его личности осветили историю с полиграфами так, будто это что-то новое. А когда он ушел их СК, все сказали: «Все, проверки закончились». 

Но они были до Ашота, и были другими. Они есть после Ашота, и тоже уже другие. Потому что мы [руководство судей] больше погружаемся в тему и больше в ней понимаем. Мы не ищем специально что-то плохое, а анализируем ситуацию. 

Если будем закапывать людей после одной-двух грубых ошибок, ну судей хватит на два сезона.

И это [проверки на полиграфе] есть не потому, что я сильно справедливый и мне хочется этим заниматься. Это идет вместе с должностью. Мы обязаны постараться разобраться в ситуации: где человеческий фактор, а где аномальная ошибка. Потому что каждый арбитр для РФС – это миллионы рублей на подготовку. Причем нельзя заплатить эти миллионы и сразу получить результат. Человек должен созреть. 

Важно относиться к судьям с большим уважением и осторожностью, а не закапывать просто так.

– Недавно завершил карьеру Виталий Мешков. Есть информация, что это связано как раз с проверкой на полиграфе, с которой у него возникли проблемы. Подтверждаете?

Виталий Мешков написал заявление по собственному желанию. Это было его решение. При этом, насколько я знаю, он продолжает работать на должности начальника отдела судей Академии РФС. Что касается результатов проверок на полиграфе, то, повторюсь, мы их, по понятным причинам, не комментируем, – сказал Каманцев в большом интервью Спортсу”.

Что не так с нашими судьями? Большой разговор с их боссом

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
