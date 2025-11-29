Неймар забил в 2-м матче подряд – гол и ассист против «Спорт Ресифи». У форварда «Сантоса» 5+1 в 18 играх лиги
Неймар забил во втором матче подряд.
Форвард «Сантоса» Неймар забил мяч и сделал ассист в игре чемпионата Бразилии со «Спорт Ресифи» (3:0).
Бразилец отметился голом во втором матче подряд. 20 ноября Неймар поразил ворота «Мирассола» (1:1), а 25-го числа пропустил игру с «Интернасьоналом» (1:1) из-за травмы.
Всего в 18 матчах чемпионата на его счету 5 голов и 1 ассист.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
