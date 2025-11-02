У Ямаля 4+8 в 11 матчах сезона за «Барсу» и Испанию. Вингер забил «Эльче»
Ламин Ямаль забил 4-й гол в сезоне-2025/26.
Ламин Ямаль забил в ворота «Эльче» в матче Ла Лиги.
Вингер «Барселоны» открыл счет на 9-й минуте игры 11-го тура чемпионата Испании (2:0, первый тайм).
Ямаль проводит 11-й матч в сезоне за «Барселону» и сборную Испании. На счету 18-летнего футболиста 4 гола и 8 голевых передач.
Подробную статистику Ламина можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
