У Ямаля 4+8 в 11 матчах сезона за «Барсу» и Испанию. Вингер забил «Эльче»

Ламин Ямаль забил 4-й гол в сезоне-2025/26.

Ламин Ямаль забил в ворота «Эльче» в матче Ла Лиги.

Вингер «Барселоны» открыл счет на 9-й минуте игры 11-го тура чемпионата Испании (2:0, первый тайм).

Ямаль проводит 11-й матч в сезоне за «Барселону» и сборную Испании. На счету 18-летнего футболиста 4 гола и 8 голевых передач.

