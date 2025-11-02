Адиев о возможном увольнении из «Крыльев»: «Результата нет. С достоинством приму решение руководства. Я подавать в отставку не планирую»

Адиев о возможном увольнении из «Крыльев»: я подавать в отставку не планирую.

Главный тренер «Крыльев Советов » Магомед Адиев отреагировал на слухи о возможном увольнении.

Ранее появилась информация, что губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев дал команду найти «Крыльям» нового тренера вместо Адиева.

«Мое будущее? Я сейчас ни в чем не уверен. Результата нет. Естественно, будут идти слухи [об уходе]. С большим достоинством приму решение руководства клуба, когда оно будет. Я готов работать, подавать в отставку не планирую. Все зависит от решения руководства», – сказал Адиев.

Напомним, «Крылья» не побеждают 9 матчей во всех турнирах – 7 поражений из 2 ничьих.