Мареска про 1:2 c «Сандерлендом»: «Челси» сыграл не очень хорошо, а в АПЛ последствия этого могут быть печальными. Не хватало креативности, мы почти ничего не создали»

Энцо Мареска прокомментировал поражение «Челси» от «Сандерленда» (1:2).

«Думаю, что мы в целом сыграли не очень хорошо, а если ты не очень хорошо играешь в АПЛ , последствия могут быть печальными. Когда ты не можешь победить, важно не проиграть.

Второй гол забит не в контратаке, а вследствие длинного паса, и мы не защитились должным образом. Первый гол – после вбрасывания из аута, в штрафной было 6-8 игроков соперника. Это тяжело. Мы не были достаточно хороши.

В ситуации с последним голом все было просто для нас, два наших игрока против одного, форвард был спиной к воротам. В таких ситуациях легко защищаться, но в этом случае следовало сыграть лучше.

Нам не хватало креативности. Не считая гола, мы почти ничего не создали. Нам нужно, чтобы футболисты играли на 100%. Даже при счете 1:0 мы порой проигрывали подборы, а против такой команды нужно, чтобы было наоборот.

Чтобы быть на вершине, нужна стабильность, и ее демонстрацией могут быть четыре победы подряд. Но сегодня мы ее не показали, потеряв очки. Если мы можем играть и на том уровне, и на этом, нужно и нечто среднее. Однако в целом, как я думаю, мы играли до этого дня намного лучше, чем сегодня», – сказал главный тренер «Челси ».