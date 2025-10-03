«Ман Сити» и Савио продлили контракт до 2031 года
Савио Морейра продлил контракт с «Манчестер Сити».
Новое соглашение рассчитано до лета 2031 года.
Бразилец переехал в Англию в 2024-м и за это время провел 48 матчей в составе «горожан», сделав 13 голевых передач и забив 3 мяча. В текущем сезоне на его счету 6 игр и 1 гол.
Подробно со статистикой 21-летнего Савио можно ознакомиться здесь.
Фото: mancity.com
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Ман Сити»
