«Ман Сити» и Савио продлили контракт до 2031 года

Савио Морейра продлил контракт с «Манчестер Сити».

Новое соглашение рассчитано до лета 2031 года.

Бразилец переехал в Англию в 2024-м и за это время провел 48 матчей в составе «горожан», сделав 13 голевых передач и забив 3 мяча. В текущем сезоне на его счету 6 игр и 1 гол.

Подробно со статистикой 21-летнего Савио можно ознакомиться здесь .

Фото: mancity.com