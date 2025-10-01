У Альвареса 8 (6+2) очков в 3 последних матчах. Форвард «Атлетико» забил с пенальти паненкой и сделал 2 ассиста в игре с «Айнтрахтом»

Хулиан Альварес совершил 8 результативных действий за 3 матча.

Сегодня нападающий «Атлетико » забил паненкой с пенальти в матче против «Айнтрахта » во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (5:1). Он также отдал два результативных паса – на Антуана Гризманна и Джулиано Симеоне .

Ранее аргентинец сделал хет-трик в игре с «Райо Вальекано» (3:2) и дубль в матче с «Реалом» (5:2).

Подробную статистику 25-летнего игрока можно найти здесь .