У Альвареса 8 (6+2) очков в 3 последних матчах. Форвард «Атлетико» забил с пенальти паненкой и сделал 2 ассиста в игре с «Айнтрахтом»
Хулиан Альварес совершил 8 результативных действий за 3 матча.
Сегодня нападающий «Атлетико» забил паненкой с пенальти в матче против «Айнтрахта» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (5:1). Он также отдал два результативных паса – на Антуана Гризманна и Джулиано Симеоне.
Ранее аргентинец сделал хет-трик в игре с «Райо Вальекано» (3:2) и дубль в матче с «Реалом» (5:2).
Подробную статистику 25-летнего игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
