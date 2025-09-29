«ПСЖ» в поддержку профилактики рака груди разместит на форме розовую ленту вместо логотипа Qatar Airways. Акция пройдет на игре со «Страсбуром» 17 октября

«ПСЖ» разместит розовую ленту на форме в поддержку профилактики рака груди.

В этих футболках парижане сыграют 17 октября в матче Лиги 1 против «Страсбура».

Акция проходит четвертый год подряд в месяц борьбы с раком молочной железы – самым распространенным онкологическим заболеванием среди женщин.

Розовая лента временно заменит на форме «ПСЖ » логотип спонсора Qatar Airways.

Акцию «Розовый октябрь» также поддержат женская и гандбольная команды парижан.

Фото: psg.fr