«ПСЖ» в поддержку профилактики рака груди разместит на форме розовую ленту вместо логотипа Qatar Airways. Акция пройдет на игре со «Страсбуром» 17 октября

«ПСЖ» разместит розовую ленту на форме в поддержку профилактики рака груди.
В этих футболках парижане сыграют 17 октября в матче Лиги 1 против «Страсбура».
Акция проходит четвертый год подряд в месяц борьбы с раком молочной железы – самым распространенным онкологическим заболеванием среди женщин.
Розовая лента временно заменит на форме «ПСЖ» логотип спонсора Qatar Airways.
Акцию «Розовый октябрь» также поддержат женская и гандбольная команды парижан.
Фото: psg.fr
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «ПСЖ»
