  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Остановите геноцид, покажите Израилю красную карточку». Фанаты ПАОК вывесили баннеры на матче ЛЕ с «Маккаби» и принесли флаги Палестины
Фото
42

«Остановите геноцид, покажите Израилю красную карточку». Фанаты ПАОК вывесили баннеры на матче ЛЕ с «Маккаби» и принесли флаги Палестины

Фанаты ПАОК провели на матче с «Маккаби» акцию протеста против действий Израиля.

ПАОК, за который выступают россияне Федор Чалов и Магомед Оздоев, сегодня дома сыграл вничью с «Маккаби» Тель-Авив (0:0) в 1-м туре общего этапа Лиги Европы.

Фанаты греческого клуба развернули на стадионе «Тумба» в Салониках несколько баннеров: «Остановите геноцид», «Покажите Израилю красную карточку».

Болельщики ПАОК также принесли флаги Палестины на трибуны.

Изображение: кадр из трансляции

Отметим, что ПАОК за несколько часов до начала матча опубликовал в социальных сетях заявление, призывающее болельщиков избегать любых действий, которые могут привести к санкциям в отношении клуба: «Размещение баннеров, сообщений или флагов политического содержания может привести к серьезным санкциям для нашего клуба. Мы должны ответственно защищать нашу команду и не позволять ей играть без поддержки болельщиков».

Ранее сообщалось, что вопрос об отстранении Израиля вынесут на голосование исполкома УЕФА 23 сентября. Также вчера стало известно, что 8 экспертов ООН призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля «в ответ на продолжающийся геноцид на оккупированной палестинской территории». Позднее появилась информация о том, что УЕФА не будет исключать израильские команды из турниров.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?61529 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Eurosport
logoМаккаби Тель-Авив
logoЛига Европы УЕФА
logoПАОК
logoвысшая лига Израиль
logoвысшая лига Греция
Политика
Тумба
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лига Европы. «Бетис» сыграл вничью с «Ноттингем Форест», «Ницца» уступила «Роме», ПАОК Оздоева и Чалова не забил «Маккаби» Тель-Авив
243 минуты назад
Главные новости
Лига Европы. «Бетис» сыграл вничью с «Ноттингем Форест», «Ницца» уступила «Роме», ПАОК Оздоева и Чалова не забил «Маккаби» Тель-Авив
243 минуты назад
Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Ман Сити» победил «Хаддерсфилд», «Арсенал» обыграл «Порт Вейл», «Тоттенхэм» разгромил «Донкастер»
15310 минут назад
Гави после операции на колене: «Вернусь столько раз, сколько потребуется, чтобы защищать «Барсу» до самого конца»
1026 минут назадФото
Уэйн Руни: «Кейн – величайшая «девятка» Англии в истории. Он бомбардир, но и играет умно – в «Баварии» на КЧМ он играл как Тотти в «Роме»
545 минут назад
Не поздно начать сезон Фэнтези ЛЧ! Боритесь за призы каждый тур
сегодня, 20:00
Чемпионат Испании. «Атлетико» против «Райо», «Сосьедад» Захаряна принимает «Мальорку», «Барса» сыграет с «Овьедо» в четверг
67сегодня, 19:30Live
Глава Ла Лиги Тебас: «АПЛ тратит вдвое больше, чем должна, последние 7 сезонов – это приводит к инфляции и влияет на всех нас. Мы не хотим нести убытки, как и Бундеслига»
22сегодня, 19:27
Вячеслав Колосков: «Израиль устроил геноцид, воюет с Палестиной, Ливаном, Иорданией, Ираном, Катаром, но ничего им за это нет. А должны выгнать из олимпийского движения и отовсюду»
35сегодня, 19:21
Уэйн Руни: «Я пил два дня подряд, забивал несколько голов, потом снова пил. Если бы не жена Колин, я бы уже умер»
66сегодня, 18:59
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Родина» разгромила СКА, «Факел» победил «Текстильщик», «Амкал» встретится с «Енисеем» в четверг
55сегодня, 18:36
Ко всем новостям
Последние новости
МЛС. «Интер Майами» Месси в гостях у «Нью-Йорк Сити»
111 минуту назад
У «Арсенала» 3 победы и ничья с «Ман Сити» после 0:1 от «Ливерпуля»
6 минут назад
Кубок Италии. «Комо» разгромил «Сассуоло», «Парма» вдесятером по пенальти победила «Специю»
57 минут назад
«Арсенал» победил «Порт Вейл» – 2:0. Эзе и Троссард забили
610 минут назад
У «Ман Сити» 3 победы и ничья после двух поражений подряд
120 минут назад
«Манчестер Сити» обыграл «Хаддерсфилд» в гостях – 2:0. У Фодена 1+1, Савио забил
924 минуты назад
Первый тренер Альвареса: «Хулиан всегда болел за «Барселону» – он не перешел туда, потому что они не заплатили нужную сумму. Хотел бы увидеть его в «Реале»
131 минуту назад
«Атлетико» – «Райо Вальекано». 1:1 – Чаваррия забил дальним ударом. Онлайн-трансляция
543 минуты назадLive
Кузяев о переходе в «Рубин»: «Рад вернуться на родину – не нужно забывать свои корни. Вижу, что команда в каждой игре умирает на поле, равнодушных нет»
554 минуты назад
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/16 финала. «Аль-Кадисия» победила «Аль-Орубу»
5сегодня, 20:02