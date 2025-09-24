«Остановите геноцид, покажите Израилю красную карточку». Фанаты ПАОК вывесили баннеры на матче ЛЕ с «Маккаби» и принесли флаги Палестины

Фанаты ПАОК провели на матче с «Маккаби» акцию протеста против действий Израиля.

ПАОК, за который выступают россияне Федор Чалов и Магомед Оздоев, сегодня дома сыграл вничью с «Маккаби » Тель-Авив (0:0) в 1-м туре общего этапа Лиги Европы .

Фанаты греческого клуба развернули на стадионе «Тумба » в Салониках несколько баннеров: «Остановите геноцид», «Покажите Израилю красную карточку».

Болельщики ПАОК также принесли флаги Палестины на трибуны.

Изображение: кадр из трансляции

Отметим, что ПАОК за несколько часов до начала матча опубликовал в социальных сетях заявление, призывающее болельщиков избегать любых действий, которые могут привести к санкциям в отношении клуба: «Размещение баннеров, сообщений или флагов политического содержания может привести к серьезным санкциям для нашего клуба. Мы должны ответственно защищать нашу команду и не позволять ей играть без поддержки болельщиков».

Ранее сообщалось , что вопрос об отстранении Израиля вынесут на голосование исполкома УЕФА 23 сентября. Также вчера стало известно, что 8 экспертов ООН призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля «в ответ на продолжающийся геноцид на оккупированной палестинской территории». Позднее появилась информация о том, что УЕФА не будет исключать израильские команды из турниров.