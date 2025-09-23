  • Спортс
  • Валерий Газзаев: «Надеемся, что к 2026 году изоляция будет снята. Уже пять-шесть стран за наше возвращение, остальные сомневаются»
Валерий Газзаев: «Надеемся, что к 2026 году изоляция будет снята. Уже пять-шесть стран за наше возвращение, остальные сомневаются»

Валерий Газзаев надеется на выход российского футбола из изоляции к 2026 году.

С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров УЕФА И ФИФА из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что вопрос отстранения России поднимался на последнем исполкоме УЕФА в Тиране 11 сентября: 7 стран якобы выступили за возвращение РФ, Швеция, Финляндия и Норвегия – за смягчение ограничений, Украина, Польша, Латвия, Англия – среди противников идеи.

«Мы надеемся, что к 2026 году изоляция будет снята. Уже пять-шесть стран за [полноценное возвращение российских команд на международные соревнования], остальные сомневаются.

Мне очень приятно, что Российский футбольный союз старается сделать все для того, чтобы матчи были настоящими праздниками. При этом хочется еще и качества.

Очень большое внимание футболу уделяет президент РФС Александр Валерьевич Дюков и постоянно находится в контакте с УЕФА.

Сейчас надо, чтобы было больше российских игроков. Появляются такие, кто показывает хорошие качества и перспективу», – сказал бывший главный тренер сборной России Газзаев.

Генсек РФС о бане России: «Видим повестку, реальность. Ряд стран ужесточают вопросы с выдачей виз, это не может не влиять: как команде приехать, если нельзя пересечь границу?»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ТАСС
logoСборная России по футболу
Политика
logoРФС
logoпремьер-лига Россия
logoУЕФА
ТАСС
logoВалерий Газзаев
logoАлександр Дюков
