Актер Мадс Миккельсен посетил матч «Барсы» и сфотографировался с Лапортой
Мадс Миккельсен посетил матч «Барселоны» против «Хетафе».
«Блауграна» одержала разгромную победу (3:0) в 5-м туре Ла Лиги.
Актер и болельщик сине-гранатовых присутствовал на VIP-трибуне стадиона «Эстади Йохан Кройфф». Кроме того, он сфотографировался с президентом каталонцем Жоаном Лапортой.
Датчанин известен исполнением ролей в таких фильмах, как «Доктор Стрэндж», «Казино «Рояль», «Еще по одной», а также в телесериале «Ганнибал».
Фото: x.com/FCBarcelona
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?4211 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «Барселоны»
