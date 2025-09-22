Актер Мадс Миккельсен посетил матч «Барсы» и сфотографировался с Лапортой

Мадс Миккельсен посетил матч «Барселоны» против «Хетафе».

«Блауграна» одержала разгромную победу (3:0) в 5-м туре Ла Лиги .

Актер и болельщик сине-гранатовых присутствовал на VIP-трибуне стадиона «Эстади Йохан Кройфф ». Кроме того, он сфотографировался с президентом каталонцем Жоаном Лапортой .

Датчанин известен исполнением ролей в таких фильмах, как «Доктор Стрэндж», «Казино «Рояль», «Еще по одной», а также в телесериале «Ганнибал».

Фото: x.com/FCBarcelona