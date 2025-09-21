  • Спортс
Фрей про Сафонова: «ПСЖ» – сильнейший клуб мира, поэтому находиться там – привилегия. Матвей прогрессирует, но ему нужно добавить в уверенности»

Себастьян Фрей оценил перспективы Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Хоть Доннарумма и ушел, но «ПСЖ» купил очень хорошего французского вратаря Шевалье. Он в полном порядке. Поэтому Сафонову будет полезно с ним поработать.

В целом нынешний «ПСЖ» – сильнейший клуб в мире. Поэтому уже находиться в такой команде – привилегия. Он прогрессирует, просто находясь там. 

Но Сафонову нужно продолжать работать и доказывать. Если у него получится использовать шансы, которые ему предоставят в «ПСЖ», то, возможно, у него получится стать первым номером.

Я видел его в играх за «ПСЖ». На мой взгляд, ему нужно добавить в уверенности. Сильные качества у него есть, но как будто не всегда хватает уверенности в своих силах», – сказал бывший вратарь сборной Франции и «Интера» Фрей.

26-летний голкипер сборной России еще не играл в этом сезоне. В прошлом сезоне он провел 17 матчей во всех турнирах (7 – на ноль) и пропустил 13 голов.

