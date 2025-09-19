Арбитр Бобровский о давлении после ошибки в игре «Пари НН» и «Махачкалы» в 2024-м: «Мой номер слили в сеть. Были попытки взлома важных ресурсов, банковских карт»

Арбитр Ян Бобровский рассказал о давлении со стороны болельщиков.

Рефери заявил о давлении после неудачной работы на матче Мир РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН ».

Игра, прошедшая в августе 2024 года в Каспийске, завершилась победой «Пари НН» со счетом 1:0. Позже ЭКС РФС решила, что Бобровский ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо » после видеопросмотра.

«Наверное, это не самая приятная часть нашей работы. Конечно, недоброжелательные люди, так сказать, поспособствовали, слили номер в сеть. Самая большая проблема, что телефон очень быстро разряжается, потому что звонят и днем, и ночью. Еще проблема в том, что были попытки взлома важных ресурсов, банковских карт и так далее. Приятного не добавляет, но это тоже опыт, хоть и один из самых негативных.

Сейчас я беру [трубку], а раньше – нет. Когда понимаю, что это оттуда, просто кладу трубку. Никакого диалога здесь быть не может. Могла быть нецензурная брань, какие‑то предъявы. Сейчас у меня это больше улыбку вызывает, уже совершенно все равно», – сказал Бобровский .