УЕФА оштрафовал «Кристал Пэлас» за баннер «УЕФА – мафия» на матче Лиги конференций. Клуб заплатит 10 тысяч евро

УЕФА оштрафовал «Кристал Пэлас» за баннер с текстом «УЕФА – мафия».

Английская команда квалифицировалась в Лигу Европы по итогам прошлого сезона, но была переведена в Лигу конференций решением УЕФА из-за правил о владении несколькими клубами. До июня у них и у «Лиона», также прошедшего в Лигу Европы, был один владелец, Джон Текстор.

В матче квалификационного раунда Лиги конференций против «Фредрикстада» (1:0) болельщики «Кристал Пэлас » вывесили баннер с текстом «УЕФА – мафия».

За дискредитацию руководящего органа и распространение информации, не соответствующей правилам спортивного мероприятия, в соответствии со статьями 16(2)(e) и 11(2)(d) регламента УЕФА клуб оштрафовали на 10 тысяч евро.

Чеферин о клубах с одним владельцем в еврокубках: «Запрет означает вытеснение инвесторов из футбола, допуск неприемлем из-за утраты доверия. Сочувствую фанатам «Пэлас», но это не вина УЕФА»