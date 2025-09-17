Гвардиола про Конте: «Топ-тренер, везде оставивший свой след. Он привносит уникальное видение в свои команды»
Пеп Гвардиола похвалил Антонио Конте перед игрой с «Наполи» в Лиге чемпионов.
«Топ-тренер, который везде оставил свой след, и меня это не удивляет.
Он привносит уникальное видение в свои команды», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
«Манчестер Сити» сыграет с «Наполи» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов в четверг, 18 сентября.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
