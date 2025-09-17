  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гвардиола про Конте: «Топ-тренер, везде оставивший свой след. Он привносит уникальное видение в свои команды»
2

Гвардиола про Конте: «Топ-тренер, везде оставивший свой след. Он привносит уникальное видение в свои команды»

Пеп Гвардиола похвалил Антонио Конте перед игрой с «Наполи» в Лиге чемпионов.

«Топ-тренер, который везде оставил свой след, и меня это не удивляет.

Он привносит уникальное видение в свои команды», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» сыграет с «Наполи» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов в четверг, 18 сентября.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
logoПеп Гвардиола
logoпремьер-лига Англия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoМанчестер Сити
logoАнтонио Конте
logoсерия А Италия
logoНаполи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Доннарумма об игре ногами: «Гвардиола может мне помочь, мы добьемся успеха. Нужно уметь читать ситуацию – иногда можно форсировать игру, а порой лучше просто нанести дальний удар»
2сегодня, 15:19
Пеп не считает «Ман Сити» претендентом на победу в ЛЧ: «Очевидно, нет. Просто насладимся моментом. Счастливы быть здесь»
24сегодня, 12:30
Илкай Гюндоган: «Пеп дал мне все, чего я хотел от футбола. Без него «Ман Сити» не достиг бы того, чего достиг. И каждый, кто играл у него, благодарен за возможность поработать с лучшим»
4вчера, 20:49
Главные новости
Лига чемпионов стартовала! «Ливерпуль» против «Атлетико», «Бавария» играет с «Челси», «ПСЖ» принимает «Аталанту», «Интер» в гостях у «Аякса»
989 минут назад
«Зенит» – «Ахмат». 2:0 – Соболев сделал дубль, его первый гол отменили после ВАР из-за офсайда. Онлайн-трансляция
397 минут назадLive
Меленстен об «МЮ»: «Если Аморим уйдет, Кэррик – очевидный выбор, он знает клуб. При подходящей системе мы бы увидели потрясающую команду, а здравого смысла Майклу не занимать»
429 минут назад
Шафеев отменил гол Соболева «Ахмату» из-за офсайда у Михайлова после ВАР
2152 минуты назадФото
Жозе Моуринью: «Какой тренер откажет «Бенфике»? Не я, я долго не думал. Это не завершение карьеры»
32сегодня, 17:57
Суд постановил арестовать Дугласа Косту за долг по алиментам в 93 тысячи долларов. «Сидней» расторг контракт с бразильцем
4сегодня, 17:46
Мурад Мусаев: «Крылья» были первые в таблице, они нас обыграли в Краснодаре. Важно было победить. Очень сложная игра, в концовке поджали нас»
2сегодня, 17:43
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Зенит» играет с «Ахматом», «Динамо» против «Сочи», «Краснодар» победил «Крылья» в гостях
413сегодня, 17:31Live
Каррагер о 2-м пенальти «Реала» в матче с «Марселем»: «Одно из худших решений, которые я видел. Рука не увеличивала площадь тела. Можете себе представить такое поражение в финале ЛЧ?»
71сегодня, 17:19
Виктор Гончаренко: «Один судья назвал меня белорусской свиньей, я за это получил красную карточку и понял, что бессилен абсолютно»
28сегодня, 17:19
Ко всем новостям
Последние новости
Новые связи: Месси и Кейн – кто их объединил? Раскройте свежие пары в «Комбо»!
только чтоТесты и игры
Тюкавин забил за «Динамо» во 2-м матче после травмы «крестов»
110 минут назад
Бекхэм об «МЮ»: «Мне надоело смотреть игры и видеть то, что мы видим. Матч с «Сити» был тяжелым зрелищем. Надеюсь, игроки переживают так же, как и болельщики»
11 минут назад
Валерий Овчинников: «Жерсон – самый хитрый из бразильцев «Зенита». Получил процент за трансфер, теперь недоволен и готов уехать. Потом обратится в ФИФА – и придется выплачивать ему круглую сумму»
418 минут назад
«Сочи» – «Динамо». 0:3 – Маричаль и Маухуб забили, у Скопинцева 1+1, у Миранчука ассист. Онлайн-трансляция
1819 минут назадLive
Президент «Фенербахче» о назначении Моуринью в «Бенфику»: «Если это правда, я могу назвать это странным жизненным совпадением»
326 минут назад
«Барса» продлила партнерство с компанией DAKA, выпускающей карточки с автографами игроков. Их рекламируют аккаунты «блауграны» в китайских соцсетях, на которые подписаны 15,9 млн человек
131 минуту назад
Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Суонси» принимает «Ноттингем Форест»
934 минуты назад
Суперкубок Италии пройдет в Саудовской Аравии с 18 по 22 декабря. «Наполи», «Интер», «Милан» и «Болонья» разыграют трофей
141 минуту назад
Анри об «Арсенале» и АПЛ: «Будет битва с «Ливерпулем», но «Сити» нельзя списывать со счетов. Если хочешь победить их и завоевать титул, нельзя выходить на игру с мыслью: «Давайте не проиграем»
42 минуты назад