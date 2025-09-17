Пеп не считает «Ман Сити» претендентом на победу в ЛЧ: «Очевидно, нет. Просто насладимся моментом. Счастливы быть здесь»

Пеп Гвардиола не считает «Манчестер Сити» претендентом на ЛЧ в этом сезоне.

Завтра «Ман Сити » сыграет с «Наполи » в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Очевидно, мы не являемся [претендентами на титул]. Просто насладимся моментом, мы счастливы быть здесь после того, как прошли тот путь, по которому двигались, поэтому мы сосредоточены только на завтрашнем дне, на предстоящей игре и на том, чтобы хорошо начать турнир.

У нас больше матчей, чем в предыдущие сезоны, но если начать с плохого результата, может быть тяжело. В прошлом сезоне мы сыграли вничью в первом матче против «Интера» – надеюсь, сможем добиться большего», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».