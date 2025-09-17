  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пеп не считает «Ман Сити» претендентом на победу в ЛЧ: «Очевидно, нет. Просто насладимся моментом. Счастливы быть здесь»
22

Пеп не считает «Ман Сити» претендентом на победу в ЛЧ: «Очевидно, нет. Просто насладимся моментом. Счастливы быть здесь»

Пеп Гвардиола не считает «Манчестер Сити» претендентом на ЛЧ в этом сезоне.

Завтра «Ман Сити» сыграет с «Наполи» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Очевидно, мы не являемся [претендентами на титул]. Просто насладимся моментом, мы счастливы быть здесь после того, как прошли тот путь, по которому двигались, поэтому мы сосредоточены только на завтрашнем дне, на предстоящей игре и на том, чтобы хорошо начать турнир.

У нас больше матчей, чем в предыдущие сезоны, но если начать с плохого результата, может быть тяжело. В прошлом сезоне мы сыграли вничью в первом матче против «Интера» – надеюсь, сможем добиться большего», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

«Бавария» против «Челси». Кто победит?4404 голоса
БаварияБавария
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
ЧелсиЧелси
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
logoПеп Гвардиола
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoЛига чемпионов УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Лига чемпионов стартовала! «Ливерпуль» против «Атлетико», «Бавария» сыграет с «Челси», «ПСЖ» примет «Аталанту», «Интер» в гостях у «Аякса»
252 минуты назад
Испания может бойкотировать ЧМ-2026, если туда выйдет Израиль, допустили в социалистической партии: «Действия в Газе – это геноцид». Ранее испанцы решили сделать так на «Евровидении»
1414 минут назад
Казанский о ВАР: «Выбрасывать все это надо к чертовой матери, это убивает игру. Отмотать на несколько секунд назад, найти там нарушение правил – вообще отвратительно»
1141 минуту назад
«Зенит» потратил 203 млн евро на нынешний состав – 49-е место в мире и первое в РПЛ. «Спартак» – 139 млн, «Динамо» – 85 млн (CIES)
4841 минуту назад
Быстров о «Динамо» – «Спартак»: «Говнофутбол, два середнячка встречались. Обе команды не показывают то, на что способны»
19сегодня, 13:12
Сычев о мессенджере MAX: «Что-то никто пока не пишет и не звонит по нему. Интеграция людей проходит тяжело. Из футбольных функционеров никого не видел»
65сегодня, 13:08
Нашей статистике нужен лучший дизайн – откликайтесь на вакансию продуктового дизайнера!
сегодня, 13:00Подкасты
Экс-судья Бурруль о 2-м пенальти «Реала» в игре с «Марселем»: «Назначен неверно. Игрок упал на газон, движение рукой естественное»
26сегодня, 12:49
Хейсен пропустит один матч из-за удаления в игре с «Сосьедадом» – апелляция «Реала» отклонена. «Мадрид» оспорит решение
41сегодня, 12:42
Моуринью и «Бенфика» подпишут контракт на два года. Тренер приступит к работе на этой неделе – Жозе досрочно завершил отпуск (A Bola)
51сегодня, 12:16
Ко всем новостям
Последние новости
Черданцев о 2:2 «Динамо» и «Спартака»: «Для зрителей было интересно – интрига, голы. Но поскольку я смотрю другими глазами, качество игры меня разочаровало»
36 минут назад
Хейсен считает, что ВАР должен был отменить его красную карточку в игре с «Сосьедадом» (The Athletic)
28 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Ульсан» обыграл «Чэнду Жунчэн», «Виссел Кобе» разгромил «Шанхай Порт»
89 минут назадLive
«Крылья Советов» – «Краснодар». Кордоба и Сутормин играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:00
212 минут назад
«Аякс» будет развивать академию «Навбахора», сообщил президент Узбекистана Мирзиеев: «Для молодежи Намангана футбол – образ жизни. Мальчишки растут, гоняя мяч в махалле»
215 минут назад
Мамаев о литературе для футболистов: «Кто-то ни одной книги не открывал, но все равно играет классно. Тургенева, Достоевского можно смело рекомендовать, но этим родители должны заниматься»
329 минут назад
Президент Азербайджана Алиев поздравил «Карабах» с победой над «Бенфикой» в ЛЧ: «Каждый азербайджанец гордится командой из Агдама, творящей чудеса в Европе»
7сегодня, 13:01
«Сочи» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
4сегодня, 12:34
«Зенит» – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
5сегодня, 12:34
Родриго о слухах про уход из «Реала»: «Летом меня каждую неделю отправляли в другую команду – мы даже шутили с родителями и друзьями. Знал, что останусь. Я все еще дома»
3сегодня, 11:54