Пеп не считает «Ман Сити» претендентом на победу в ЛЧ: «Очевидно, нет. Просто насладимся моментом. Счастливы быть здесь»
Пеп Гвардиола не считает «Манчестер Сити» претендентом на ЛЧ в этом сезоне.
Завтра «Ман Сити» сыграет с «Наполи» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
«Очевидно, мы не являемся [претендентами на титул]. Просто насладимся моментом, мы счастливы быть здесь после того, как прошли тот путь, по которому двигались, поэтому мы сосредоточены только на завтрашнем дне, на предстоящей игре и на том, чтобы хорошо начать турнир.
У нас больше матчей, чем в предыдущие сезоны, но если начать с плохого результата, может быть тяжело. В прошлом сезоне мы сыграли вничью в первом матче против «Интера» – надеюсь, сможем добиться большего», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
