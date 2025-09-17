Хавбек «Распадской» Лукьянов сломал челюсть в двух местах форварду «Темпа» Завьялову. Клуб 3-й лиги расторг контракт с полузащитником

Футболисту «Темпа» сломали челюсть в двух местах во время матча третьей лиги.

Барнаульский клуб встречался с «Распадской» из Междуреченска.

Инцидент произошел на 70-й минуте игры, когда нападающий Владимир Завьялов боролся за мяч с соперником Артемом Лукьяновым. В какой-то момент полузащитник замахнулся и ударил барнаульца локтем в лицо.

Пострадавшему диагностировали перелом скуловой кости в двух местах со смещением.

По итогам произошедшего во время матча Лукьянов получил красную карточку, а позднее клуб расторг с ним контракт.