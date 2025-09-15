«Суарес – отличный нападающий, но его выходки просто отвратительны. Я не стал бы покупать билет на игру, если бы он приехал в Нью-Йорк». Росси о плевке Луиса в сотрудника «Сиэтла»

Джузеппе Росси раскритиковал поведение Луиса Суареса.

Напомним, нападающий «Интер Майами » плюнул в сотрудника «Сиэтл Саундерс » после поражения в финале Кубка лиг со счетом 0:3. Уругваец получил 6 матчей дисквалификации в этом турнире и бан на 3 игры в МЛС .

«Луис Суарес вел себя глупо. Этот парень – отличный нападающий. Один из лучших бомбардиров в нашем виде спорта за последние 20 лет. Мне нравится смотреть, как он играет, но его выходки просто отвратительны.

Мне все равно, кто ты. Мне все равно, что ты делал в прошлом. На поле меня это не волнует. Из-за таких выходок, как плевки в людей, ты теряешь уважение. Можно вспомнить и другие его поступки, которые он совершал в прошлом.

Он лишается уважения в мире, в мире футбола и в мире спорта. Так что он должен понимать, что такое может случиться, но я не думаю, что он когда-нибудь извлечет урок, просто потому, что это происходит уже долгое время.

Вне футбола я не испытываю к нему никакого уважения. В футболе я очень восхищаюсь им из-за того, чего он смог добиться. Но я сужу о людях по их человеческим качествам. Так что я просто скажу, что не стал бы покупать билет на игру, если бы он приехал сюда, в Нью-Йорк. Именно такого мнения я о спортсменах и об их человеческих качествах, потому что это самое важное», – сказал бывший нападающий сборной Италии.